Windows 11: są problemy z otwieraniem MS Office. Dlaczego?

Problem jest związany z aktualizacją Windows 11 22H2. A dlaczego ujrzał światło dzienne dopiero teraz?

MS Office to jeden z najpopularniejszych na świecie pakietów biurowych. Wersja instalacyjna znajduje się na dziesiątkach milionów maszyn. Na wielu z nich znajduje się także aktualizacja Windows 11 22H2, znana także jako Windows 11 Update 2022. Przyniosła ona sporo problemów, którym poświęciliśmy osobny tekst, a teraz Microsoft nadał kod kolejnemu - KB5023152.

No dobrze - a jakim cudem wcześniej nie było o nim wiadomo? Otóż bug pojawia się, gdy skorzystasz z punktu przywracania systemu i cofniesz się do poprzedniej wersji. Wówczas, pozostając wciąż po 22H2, można mieć problemy z odpaleniem każdej aplikacji MSIX Windows, czyli pakietem Office, a także systemowym Notatnikiem, Paintem, Terminalem, a także Cortaną (o ile ktoś jeszcze jej używa). Zamiast aplikacji pokazuje się okienko dialogowe, informujące: Nie można uruchomić aplikacji. Niektórzy użytkownicy zauważają także inne ciekawe zjawisko - w menu Start aplikacje są zduplikowane. Czyli pojawią się podwójne MS Office, Notatnik i inne.

Zobacz również:

Fot.: Elisa Ventur/Unsplash

I co robić w tej nieprzyjemnej sytuacji? Niestety - łatki jeszcze nie ma. Porady Microsoftu są proste: spróbować uruchomić aplikację ponownie, zainstalować aplikację ponownie (z Windows Store lub oryginalnego źródła), a także sprawdzić Windows Update. Czyli nie za dużo. Co jest zabawne, przywracanie systemu jest jednym z zalecanych środków w celu pozbycia się problemów z systemem. A to, że samo spowoduje problem, tego nie przewidział nikt.

Źródło: PC World, Microsoft