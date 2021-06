Windows 11: siedem niespodziewanych funkcji

Microsoft pokazał Windows 11. Znalazły się tam funkcje, których się spodziewaliśmy, ale też i całkiem nowe rzeczy. Jakie?

O większości nowych funkcji wiedzieliśmy z przecieków, jednak w kilku miejscach Microsoft zaskoczył. Oto subiektywna lista siedmiu elementów Windows 11, które są niespodzianką.

Aplikacje Androida na Windows 11

System operacyjny Windows 11 otrzyma możliwość natywnego uruchamiania aplikacji na Androida. Poszedł zatem w ślady Google Chrome OS, co oznacza znaczne zwiększenie funkcjonalności systemu. W chwili obecnej istnieje ok. 35 mln aplikacji na Windows. Jeśli chodzi o uruchamianie aplikacji z systemu Android, ma do tego zostać wykorzystana technologia Intel Bridge - umożliwia kompilowanie aplikacji tak, aby natywnie działały na urządzeniach x86. Nie jest jasne, czy na Windows 11 pojawią się wszystkie aplikacje z Windows czy tylko wybrane. Podczas prezentacji zobaczyliśmy działające na systemie apki Kindle Reader i TikTok. Nie wiemy też, czy zastosowanie Intel Bridge oznacza dostępność funkcji tylko przy procesorach Intel Core.

Teams w pasku zadań

Komunikator internetowy, który zyskał na znaczeniu w trakcie pandemii, zostanie umieszczony na pasku zadań jako jedna z aplikacji domyślnych. Zastąpi usuniętą aplikację People i ma być stałym elementem obok Skype Meet Now. Dzięki temu będzie można w każdej chwili komunikować się ze swoimi kontaktami - tekstowo, głosowo lub za pomocą wideokonferencji. I nie ma przy tym znaczenia, jakiego systemu używa rozmówca - może być to Windows, Android lub iOS. A jeśli druga osoba nie ma aplikacji Teams, wówczas można porozumiewać się z nią za pomocą SMS-ów.

Widgety

Widgety w Windows 11 staną się połączeniem obecnych Wiadomości, kafelków oraz funkcji Twój Telefon. Będzie można je w pełni spersonalizować i zdecydować, jakiego rodzaju informacje mają wyświetlać. Prawdopodobnie pojawi się dedykowana im aplikacja. Jak zapowiedział Microsoft, widgety mają stać się ważnym kanałem komunikacji dla globalnych marek oraz twórców treści. Szczerze mówiąc kojarzy mi się to nieprzyjemnie z reklamami przerywającymi oglądanie klipów na YouTube, ale zobaczymy.

Ulepszony Microsoft Store

Sklep z aplikacjami zostanie odświeżony, pojawi się nowy interfejs oraz funkcjonalności. Microsoft zapowiada także zwiększenie ilości aplikacji oraz znaczące podniesienie ich jakości. Pojawią się w nim m.in. własne aplikacje producenta oraz aplikacje dużych marek, jak Disney+, Adobe Creative Cloud, Zoom czy Canva.

Szybsze aktualizacje Windows

Microsoft dał nam mnóstwo powodów, aby serdecznie nienawidzić aktualizacji Windows 10. Teraz zmieni się ich sposób dystrybucji - będą częstsze, ale mniejsze. Dzięki temu pobieranie i instalacja będą znacznie szybsze. A czy będą nadal sprawiać problemy? No cóż, wszystko możliwe - oby nie.

DirectStorage i Auto HDR

DirectStorage to rzecz doskonale znana użytkownikom Xbox Series X, teraz pojawi się jako część Windows 11. Jest to API umożliwiające wykorzystanie architektury Xbox Velocity. Optymalizuje szybkość ładowania gier. Z kolei AutoHDR pozwoli na korzystanie z zaawansowanych efektów graficznych na ponad 1000 gier korzystających z DirectX 11 i DirectX 12. Ogółem gracze powinni być niezwykle zadowoleni z nowych zmian.

Windows 11 S

Windows 10 S to mocno odchudzona i ograniczona do aplikacji z Windows Store wersja systemu Windows 10, która nigdy nie stała się popularna. Następcą miał być Windows 10X, z którego ostatecznie zrezygnowano. Windows 11 Home ma mieć tryb S - ale tylko tyle wiemy i póki co szczegółów brak.