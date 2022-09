Windows 11: sprawdzamy, co się zmieni w systemie? / przygotowania do 22H2

Windows 11 to system, który wciąż ewoluuje. Zbieramy w jednym miejscu wszystkie zapowiedzi nowych funkcji i rozwiązań, które do niego trafią.

Co szykuje dla nas Microsoft w systemie Windows 11? Te informacje zdradzają nam buildy systemu, które udostępniane są w kanale Dev oraz dla uczestników programu Windows Insider. Dla wygody naszych Czytelników gromadzimy je w jednym miejscu, dzięki czemu nie przegapi się żadnych informacji. Tekst ten będzie aktualizowany na bieżąco.

14.09.2022

Łatka KB5017390 znalazła się w kanałach Beta oraz Release Preview. Nie przynosi nowych funkcjonalności, ale usuwa jedną funkcję - możliwość odinstalowania aplikacji zależnych za pomocą systemowej aplikacji Ustawienia. Co to znaczy "aplikacje zależne"? Są to aplikacje wymagające innej do działania. Przykładem gry ze Steam - gdy chcesz uruchomić którąkolwiek, musisz najpierw odpalić Steam. Dlaczego zostało to usunięte - nie wiemy. Jest to prawdopodobnie jedna z ostatnich łatek przez wprowadzeniem dużej aktualizacji 22H2, a likwidacja wymienionej funkcji to przygotowanie do niej.

10.09.2022

Dp kanału Dev trafił build o numerze 25197. Jest to wersja stworzona z myślą o 22H2, a przynosi przede wszystkim optymalizację systemu pod kątem tabletów oraz urządzeń konwertowalnych. Na liście zmian znajdziemy m.in. nowe ustawienia zachowania paska zadań w dziale personalizacji (systemowe Ustawienia), a także optymalizację wykrywania dotyku. W samych Ustawieniach pojawiają się animowane ikonki oraz ilustracje. Nie zabrakło również poprawek bugów.

06.09.2022

Microsoft poinformował, że do systemu wprowadzony zostanie nowy materiał. Przypomnę, że obecnie używane do tworzenia efektów wizualnych są trzy - Acrylic, Mica oraz Smoke. Nowy to Mica Alt. Ma zagościć na stałe w interfejsie oraz wybranych aplikacjach, w tym systemowych. Warunkiem kompatybilności aplikacji jest korzystanie z Windows App SDK 1.1 lub nowszego. Ma posłużyć zwłaszcza do estetycznej prezentacji elementów nawigacyjnych, a także pomóc w zaprezentowaniu zakładek.

05.09.2022

Jak zapowiedziano wcześniej, Windows 11 będzie otrzymywać jedną dużą aktualizację rocznie oraz pomniejsze w miarę potrzeb. Zostały one nazwane Momentami. Dzisiaj pojawiła się informacja, że pierwszy zadebiutuje już w pierwszym tygodniu października, a co ważne - pojawi się w nim wreszcie możliwość korzystania z kart w Eksploratorze Plików. Wprowadzone zostaną także sugerowane akcje, podpowiadające użytkownikom, co mogą zrobić po wykonaniu danej czynności. Na przykład po skopiowaniu tekstu system zasugeruje, gdzie można go wkleić. Drugi Moment prawdopodobnie pojawi się jeszcze przed końcem roku, ale co wprowadzi - nie wiemy.

02.09.2022

Do kanału beta trafiły edycje 22621.590 i 22622.590. Nie ma tu żadnych nowości, a poprawki problemów związanych m.in. z uruchomieniem Panelu Kontrolnego, Eksploratorem Plików, a także Paskiem Zadań. Zmian jest kilkanaście, a ich pełna lista znajduje się tutaj.

AKTUALIZACJA SIERPIEŃ 2022

30.08.2022

Jak pisaliśmy już wcześniej, odświeżeniu ulegnie Menadżer Zadań. Najnowsze informacje podają, że jego lifting zostanie przeprowadzony przy użyciu WinUI 3.0 oraz oczywiście Fulent Design. Po lewej stronie pojawi się zestaw działów, podobnie jak to ma miejsce w systemowych ustawieniach. Ale na zmianie wyglądu nie koniec. Wśród nowych funkcji widzimy generowanie plików dump, czyli raportu dotyczącego błędów systemu. Będzie to możliwe zawsze gdy system przestanie działać lub będzie mieć jakiś inny problem. Czyżby Microsoft przewidywał częste występowanie błędów? Ciekawe...

Fot.: Windows Latest Fot.: Windows Latest

Nowy interfejs Menadżera Zadań ma być bardziej przyjazny urządzeniom dotykowym.

26.08.2022

Pasek zadań jest nieodłączną częścią systemu Windows już od wersji 95. Niestety, w najnowszej wersji okienek przeszedł on radykalne zmiany. W Windows 11 nie tylko brakuje w nim przydanych funkcji z poprzednich wersji systemu, ale całość sprawia wrażenie że pracuje ociężale. Często musimy czekać nawet 2-3 sekundy, aż zakończy się animacja, a na wolniejszych starszych konfiguracjach zajmuje to znacznie dłużej. Prawdopodobną przyczyną tego problemu jest integracja paska zadań z platformą WinUI. Na szczęście Microsoft zdaje sobie sprawę z potencjalnych problemów z wydajnością paska zadań i pracuje nad nową funkcją, która zsynchronizuje pasek zadań z powłoką immersyjną. Dzięki temu animacja oraz typowe zadania mamy wykonywać w mgnieniu oka, jak w starszych wersjach systemu.

Nie jest to jednak jedyna zmiana. W najnowszej wersji 22H22 Windows 11 ma przywrócić obsługę przeciągania i upuszczania paska zadań. Dodatkowo Microsoft naprawił inne uciążliwe problemy z nachodzącymi na siebie oknami, błędami związanymi się z pojawianiem się menu w nieodpowiednim miejscu gdy korzystamy z trybu tabletu itp. Firma naprawiła również problem, który powoduje awarię Eksploratora plików, gdy aplikacja próbuje określić, czy otwarte jest menu przepełnienia paska zadań.

18.08.2022

Do kanału Dev trafił Preview Build 25182. Skupia się przede wszystkim na poprawie bugów - tu znajdziemy m.in. likwidację problemu sprawiającego, że spada liczna fps-ów w grach, uniemożliwiającego uruchomienie menu start, duplikującego pliki z folderu Dokumenty oraz blokującego dostęp do kamery.

17.08.2022

Pojawiła się informacja, że aktualizacja 22H2 ma trafić do powszechnego użytku 20 października 2022 roku. Czego możemy oczekiwać? Na podstawie dotychczasowych buildów oraz przecieków powinny w niej pojawić się:

folderu aplikacji w menu Start

możliwość zmian wielkości obszarów w menu Start

aktualizacje schowka systemowego

integracja Asystenta Skupienia z Centrum Powiadomień

funkcja "Spotlight" dla tapet

nowe opcje związane ze sterowaniem głosowym

nowe gesty i animacje dla urządzeń dotykowych

zminimalizowany pasek zadań dla tabletów

nowa aplikacja Menadżera Zadań

lepsze integracja OneDrive z Eksploratorem Plików

11.08.2022

Do kanału beta trafiły dwa buildy: 22621.575 oraz 22622.575 (KB5016694). Pierwszy ma włączoną domyślnie jedną nową funkcję - kliknięcie folderu środkowym przyciskiem spowoduje, że otworzy się jego zawartość w nowym okienku. Ponadto zlikwidowano bugi związane z wyświetlaniem eksploratora Windows w trybie ciemnym, a także innymi związanymi z nim efektami.

04.08.2022

Dziś w kanale Dev zagościł nowy build - 25174. Jest ona związana dużą, nadchodzącą aktualizacją 22H2. Dodaje do systemu nowy widżet Game Pas - daje on wygodny dostęp do gier z biblioteki na PC oraz Xboxa. Gracze z pewnością będą zachwyceni. Pozostałych użytkowników zainteresuje natomiast fakt poprawienia wielu bugów oraz problemów wpływających negatywie na komfort korzystania z systemu. Nie powinna już pojawić się sytuacja, w której po otwarciu nowego okna eksploratora Windows następuje przerwanie jego działania i zamkniecie otwartych okienek.

03.08.2022

Insiderzy otrzymali dwa nowe buildy: 22621.450 oraz 22622.450. Istotną zmianą są ulepszenia Microsoft Defendear - ma lepiej identyfikować i sprawniej przejmować groźne ataki typu ransomware. Choć w chwili obecnej stanowią one niewielki procent wszystkich zagrożeń, wciąż są niezwykle niebezpieczne w przypadku pojawienia się. Ponadto pojawiają się poprawki dla skompresowanych plików Server Message Block (SMB) oraz zlikwidowano kilka bugów, m.in. przechodzenie w tryb tableta na urządzeniach nieposiadających ekranów dotykowych.

AKTUALIZACJE LIPIEC 2022

29.07.2022

Do kanału Release Preview trafił build 22621.317 (KB5015885). Nie zawiera żadnych nowych funkcji, a same poprawki i ulepszenia już istniejących funkcji. Na liście zmian znajdziemy między innymi naprawę narzędzia do rozwiązywania problemów, Smart App Control oraz Visual Studio 2022 w wersji 17.2 i późniejszych.

Fot.: Windows Latest

22.07.2022

Choć lato gorące, Microsoft ostro pracuje nad kolejnymi zmianami. Dziś ukazał się build KB5015882 (Build 22000.829) dla wszystkich użytkowników - zarówno Insiderów, jak i normalnych. Największa zmiana to automatyczna aktualizacja systemu do najnowszej wersji na nowym urządzeniu. Działa, gdy nastąpi pierwsze zalogowanie na urządzenie za pomocą konta Microsoft. Druga rzecz to możliwość wyświetlania najważniejszych powiadomień w trakcie używania tryby skupienia.

Oprócz tego pojawia się szereg poprawek i usprawnień, które mają mieć pozytywny wpływ na działanie całego systemu Windows 11.

21.07.2022

Microsoft wprowadził do kanału Dev build 25163. Jest to pakiet powstały z myślą o przyszłorocznej aktualizacji Sun Valley 3 (czyli 23H2). Pojawia się tu warta odnotowania nowość - Taskbar Overflow. Nie jest to może do końca nowość, ale odświeżenie tego, co znamy z Centrum Akcji w Windows 10. A mianowicie - gdy na pasku zadań mamy mnóstwo ikonek i niektóre nie mieszczą się na widoku, wówczas pojawiają się trzy kropeczki, naciśnięcie których pokaże wszystkie schowane elementy. Wygląda to tak, jak na zrzucie ekranu poniżej:

Fot.: Neowin

Ponadto w tym buildzie pojawiają się te same zmiany, co we wczorajszych buildach 22621.436 oraz 22622.436. Naprawiono także kilka istotnych bugów, w tym sprawiający przerwanie pracy explorer.exe oraz blokujący odinstalowywanie aplikacji.

20.07.2022

Microsoft opublikował dwie wersje beta systemu. Są to wersje 22621.436 oraz 22622.436. Pierwsza ma nowe funkcje włączone domyślnie, podczas gdy druga wręcz przeciwnie - wyłączone. A jakie to funkcje? Ulepszono wykrywanie urządzeń w pobliżu. Jest to funkcja umożliwiająca bezpośrednie dzielenie się plikami (w tym z systemowych aplikacji) dzięki protokołowi UDP oraz przy wykorzystaniu łączności bezprzewodowej Bluetooth. Podczas czynności dzielenia się plikiem/plikami można wybrać także dysk sieciowy OneDrive.

Oczywiście w obu wydaniach mamy te same poprawki i usprawnienia. Najbardziej istotna zmiana to fakt, że Windows Terminal został domyślnym terminalem Windows 11. Kolejne dotyczą eksploratora Windows, a także likwidacji buga powodującego crash menu Start.

14.07.2022

Do kanału Dev trafił Build 25158. Pierwszą zauważalną zmianą jest powrót systemowej wyszukiwarki na pasek zadań. Podobnie jak na Windows 10, także tutaj może mieć formę albo lupki, albo okienka, którego długość można dowolnie regulować.

Fot. WindowsLatest

Druga warta odnotowania zmiana to implementacja protokołu DNS over TLS. Jednak nie jest to rozwiązanie dla przeciętnego zjadacza chleba, a dla zaawansowanych użytkowników. Uruchamia się go poprzez linię komend. Co daje zastosowanie? Bardziej chroni prywatność, wymuszając szyfrowanie przesyłanych danych. Trzecia nowość to możliwość otwierania panelu widżetów poprzez kliknięcie na powiadomienie. Widżet pojawi się nad ikonką lub powiadomieniem. Choć to niewielka zmiana, może pomóc w zaoszczędzeniu czasu.

Te zmiany w Windows 11 szybko się nie pojawią, ponieważ build 25158 ma być częścią aktualizacji 22H3, ta zaś powinna pojawić się dopiero na jesieni przyszłego roku.

07.07.2022

Windows testuje aktualizację modułu odpowiedzialnego za obsługę systemu Android, czyli Subsystem for Android (WSA). Pojawiają się w niej warte uwag nowości. Pierwsza to funkcjonalność Advanced Networking. Pozwala aplikacjom na dostęp do lokalnych urządzeń sieciowych, dzięki czemu mogą one w pełni wykorzystywać swoje możliwości. Druga i trzecia - wprowadzenie wsparcia dla IPv6 oraz VPN. Czwarta - ze względów prywatności Microsoft zablokował możliwość wykonywania zrzutów ekranu niektórych stron - działa to również w trybie incognito Chrome. Piąta - wsparcie dla kodeka AV1.

Ponadto poprawiono mechanizm zmiany wielkości okienek aplikacji (w tym trybu pełnoekranowego), zaktualizowano Chromium WebView do wersji 101, a także poprawiono szereg aspektów technicznych odpowiadających m.in. za jakość grafiki, stabilność połączenia Wi-Fi oraz ogólną wydajność aplikacji pisanych pod Androida. Jest jednak pewien dostrzegalny problem, który na szczęście nie wszędzie występuje. Chodzi mianowicie o używanie VPN przy Advanced Networking. Te dwa rozwiązania mogą się ze sobą gryźć, dlatego można spodziewać się z nimi problemów. Jednak Microsoft ma rozwiązać ten problem już wkrótce.

06.07.2022

Microsoft wypuścił aż dwa nowe buildy Windows 11: 22621.290 oraz 22622.290. Powód? Od teraz Insiderzy będą podzieleni na dwie grupy. Pierwsza będzie otrzymywać poprawki z kanału Beta, a nowości będą w nich domyślnie włączone, a u drugiej będzie odwrotnie. Jak wyjaśnia Microsoft, większość Insiderów trafi do tej drugiej grupy. Skąd to całe zamieszanie? Otóż MS chce w ten sposób sprawdzić, jak sprawują się jedne i drugie - ne zapominajmy, że każda aktualizacja to nie tylko (zazwyczaj) nowości, ale również szereg poprawek i usprawnień. Niestety, kryteria decydujące o tym, kto zostanie przydzielony do której grupy, pozostają nieznane.

Jak się zatem nietrudno domyślić, 22622.290 ma nowości włączone domyślnie, a 22621.290 wyłączone. A jakie to nowości? Pierwsza związana jest z systemowym kalendarzem. Gdy użytkownik skopiuje na stronie lub w aplikacji przyszłą datę, pojawi się okienko pop-up z sugestią powiązania z nią jakiegoś wydarzenia. To ciekawe rozwiązanie, które może być praktyczne dla wielu użytkowników.

Fot. Microsoft

Druga nowość jest jak na razie dostępna tylko dla Insiderów z Ameryki Północnej. Dotyczy również zaznaczania tekstu, ale tym razem chodzi o numer telefonu. Jeśli zostanie on oznaczony, system zasugeruje zadzwonienie na niego przy użyciu domyślnej aplikacji telefonicznej.

Fot. Microsoft

Trzecia nowość dotyczy abonamentu i metod płacenia za OneDrive. Będzie ona umieszczona w systemowych ustawieniach, podobnie jak Microsoft 365.

04.07.2022

W sieci pojawił się nowy klient dla dysku OneDrive. Nie jest to jednak ostateczna wersja, ponieważ Microsoft wciąż nad nią pracuje, a edycja poglądowa (preview). Nikt nie spodziewa się jakiś rewolucyjnych zmian i rzeczywiście - "nowości" dotyczą wyłącznie zmiany wyglądu usługi, która jest teraz lepiej przystosowana do designu Windows 11. W związku z tym zmienił się nieco układ interfejsu, ale to wszystko.

AKTUALIZACJE CZERWIEC 2022

30.06.2022

Do kanału Dev trafił Build 25151. Przynosi jedną rzucającą się w oczy zmianę - jest nią nowe okienko dialogowe "Otwórz za pomocą...". Każdy zna je doskonale z poprzednich systemów Windows, jednak tym razem jest to pierwsze odświeżenie od czasy wydania Windows 8, czyli paru ładnych lat. Jak pokazuje to poniższe porównanie zrzutów ekranu, okienko dialogowe dostosowuje się do motywu systemowego, zmieniło się również wybieranie wskazanej aplikacji jako domyślnej dla danego typu rozszerzeń.

Fot. Windows Latest

Build 25151 nie jest powiązany z żadną konkretną edycją Windows 11, dlatego może pojawić się jeszcze przed aktualizacją 22H2, jak i wraz z nią, a równie dobrze - i po niej. Oprócz nowego okienka dialogowego wprowadza także kilka poprawek bugów. Na liście znajdziemy m.in. poprawki w wyświetlaniu Eksploratora Windows oraz rozwiązanie problemów z zamykaniem systemu.

28.06.2022

Podano oficjalnie, ze od wydania Windows 11 22H2 do korzystania z systemu niezbędne będzie konto Microsoftu. Będzie to dotyczyło zarówno nowej instalacji, jak i zakupu urządzenia z zainstalowaną "jedenastką". Znikną zatem konta lokalne, tworzone na potrzeby chwilowych użytkowników. Jednak już w sieci pojawiają się aplikacje obiecujące możliwość instalacji nowego systemu Microsoftu bez konieczności zakładania konta.

Są to oczywiście ich wczesne wersje beta, tworzone na bazie wersji systemu dla Insiderów. Nie ma póki co pełnoprawnego wydania 22H2 - pojawi się dopiero na jesieni, wówczas sytuacja zapewne ulegnie zmianie.

24.06.2022

Insiderzy otrzymali aktualizację KB5014668. Jest to poprawka zbiorcza, zawierająca poprzednie poprawki i nie musisz jej pobierać teraz. Będzie częścią lipcowego Patch Tuesday. Ma za zadanie naprawić błędy pojawiające się w Windows 11, w tym powodujące problemy z uruchamianiem gier, jest w niej także kilka poprawek, które w kolejnych tygodniach zostaną udostępnione wraz z wydaniami stabilnymi systemu. Poprawki te to usprawniają działanie wyszukiwarki, która będzie pokazywać powiązane z aktualnym dniem wydarzenia, jak święta, rocznice czy podobne momenty.

Ogólnie - rewolucji nie ma, ale jest za to ewolucja.

23.06.2022

Aplikacja Łącze z telefonem - czyli dawniej Twój telefon - zyskała kilka nowych funkcji. Pojawił się pasek wyszukiwania, a także zaktualizowano interfejs Wiadomości. Dzięki temu ma być łatwiej odnajdować poszukiwane teksty na bazie konkretnych słów lub tematów. Poszerzona została przestrzeń pomiędzy powiadomieniami, co ma pozytywny wpływ na czytelność. Dodano także opcję wyczyszczenia wszystkich powiadomień za pomocą jednego kliknięcia.

Fot. WindowsLatest

Do kanału Dev trafił build 25145. Główne usprawnienie przeznaczono dla niewidomych użytkowników - Narrator lepiej współpracuje z aplikacjami posługującymi się alfabetem Braille'a. Druga nowość to podgląd płatności dla osób mających subskrypcję Microsoft 365, a także wyświetlanie zużycia przestrzeni na pliki w OneDrive. Administratorzy otrzymali nowe funkcje w Local Administrator Password Solution (LAPS).

Fot. Neowin

W systemowych Aplikacjach można zobaczyć sięgającą tygodnia historię dostęp do lokalizacji, aparatu, mikrofonu, połączeń telefonicznych, obrazów, wideo, dokumentów i zrzutów ekranu.

10.06.2022

Zamieszczony w kanale Dev build 25136 przynosi coś, czego nie mogłem się doczekać od wielu lat - może nawet od czasu Windows XP? To coś, to wdrożenie kart do Eksploratora Windows, których wprowadzenia Microsoft uparcie unikał, ignorując prośby użytkowników. Nie było ich w Windows 8.1, Windows 10, Windows 11... aż do teraz. Jednak czy aby na pewno pojawią się w Windows 11? Build 25136 nie jest związany z żadną konkretną edycją systemu - dlatego producent umieścił ją w poprawce w kanale Dev.

Mam nadzieję, że efekt będzie zadowalający i funkcja ta zostanie dodana do domyślnych rozwiązań systemu. Ja często mam otwartych kilka okienek - przeskakiwanie pomiędzy nimi jest dość męczące i znacznie oszczędziłbym czas, gdyby wszystko znajdowało się w jednym okienku, podzielone na karty. Wyglądałoby to tak:

Fot. Windows Latest

Oprócz kart build 25136 odświeża także lewy panel Eksploratora - znajdzie się w nim dostęp do przypiętych oraz najczęściej używanych plików na OneDrive. Choć użytkownicy prywatni rzadziej korzystają z tej możliwości, może być to dobra opcja dla firm korzystających z sieciowego dysku Microsoftu. Poprawiono również zachowanie dynamicznych widżetów oraz ułatwiono dodawanie widżetów od firm trzecich. Jeśli chodzi o same widżety Microsoftu, poprawce uległy pogoda oraz sport.

Fot. Windows Latest

08.06.2022

Duża aktualizacja 22H2, która ma zostać oficjalnie udostępniona na jesieni, trafiła już do kanału Release Preview Channel i mogą z niej korzystać użytkownicy programu Windows Insider. Build nosi numer 22621. Został on udostępniony, aby sami użytkownicy sprawdzili go w praktyce i podpowiedzieli Microsoftowi, co można usprawnić i ulepszyć. Do oficjalnego wypuszczenia aktualizacji jeszcze parę miesięcy, wiec wystarczająco dużo czasu, aby wprowadzić zmiany. A co obecnie? Pojawiają się tutaj rzeczy, o których wspominałem w poprzednich wpisach - czyli materiał Mica w Menadżerze Zadań, a jeśli chodiz o funkcje - mamy w nim Efficiency Mode, czyli "tryb wydajności". Umożliwia on zredukowanie obciążenia procesora poprzez zminimalizowanie wykorzystania zasobów. W efekcie powinna zwiększyć się responsywność, a użytkownicy korzystający z laptopów oszczędzą baterię.

Fot. Windows Latest

Ponadto pojawia się możliwość przeciągania aplikacji i folderów na pasek zadań oraz dodawania folderów i zmieniania ich nazw w menu Start. Osoby korzystające z urządzeń z wyświetlaczami dotykowymi mogą używać trzech nowych gestów: przesunięcie w górę i dół otwiera/zamyka menu Start, przesuniecie palcami w prawo i lewo pozwala zmieniać otwarte foldery i aplikacje, a na skos otworzyć menu szybkich ustawień. Zmianie uległy także opcje połączeń Bluetooth.

Fot. Windows Latest

Inne zmiany to m.in. lepsza integracja z Teams i OneDrive, lepsza obsługa monitorów z odświeżaniem 120 MHz, Voice Access - obsługa komputera głosem i wiele innych.

Pojawia się także nowy skrót klawiaturowy: naciśnięcie Ctrl + Shift + C pozwoli na skopiowanie ścieżki zaznaczonego pliku lub folderu.

06.06.2022

Każdy użytkownik smartfona z systemem Android z pewnością doskonale zdaje sobie sprawę z tego, co to jest "szuflada aplikacji". Jeśli jakimś cudem ktoś przegapił dotąd tę funkcję, przypomnę, że to folder, w którym ulokowane są aplikacje - wybrane lub jednego tylko typu. To bardzo wygodny sposób na trzymanie w jednym miejscu np. gier, komunikatorów lub apek innego rodzaju. Umieszczanie ich w folderach pozwala na zachowanie porządku - nie zaśmiecasz ekranu głównego dziesiątkami pojedynczych ikonek.

Windows 11 pójdzie podobnym tropem. Funkcja App folders for desktop prawdopodobnie pojawi się dopiero w przyszłym roku, wraz z edycją 23H2, jednak insiderzy otrzymają ją już (prawdopodobnie) w najbliższych miesiącach - przecieki podają, że pojawi się w kanale Dev. Oprócz aplikacji będzie tam można umieszczać w szufladach także pliki.

Fot. Windows Latest

No cóż, powiem, że Microsoft próbuje odkryć koło na nowo. Nie ma przecież - od lat - żadnego problemu, żeby stworzyć sobie na pulpicie folder i wrzucić do niego wszystkie skróty czy nawet same aplikacje. Ja tak trzymam skróty do kilku gier, więc żadna to rewelacja. Ale projekt wprowadzenia szuflad pokazuje, że producent obserwuje, co zmienia się na systemach mobilnych i zapożycza co ciekawsze rozwiązania. Oczywiście nic w tym złego nie ma, jednak wolałbym zamiast tego banalnie prostego rozwiązania otrzymać Eksplorator Windows z kartami.

02.06.2022

W Windows 11 eksplorator plików korzysta z designu Fluent, a co za tym idzie - materiałów jak Acrylic. Jednak Microsoft pracuje nad tym, aby wprowadzić także design Mica. Co to zmieni? Przede wszystkim przejrzystość interfejsu, ponieważ okienka będą dopasowywać się do kolorystki pulpitu. Materiał Mica tworzą "hierarchię" barw, dopasowując je w najlepszy sposób do tła. Zmiana obejmie ramki okienek oraz paski narzędziowe aplikacji.

Najlepiej pokazać planowaną zmianę na przykładzie:

Fot. Windows Latest

Nie ukrywam - to mi się podoba. Okienka komponujące się estetycznie z resztą otoczenia to miłe dla oka rozwiązanie. Jednak na Micę zaczekamy jednak jakiś czas - dostęp do narzędzi pozwalających tworzyć z tym materiałem deweloperzy otrzymają dopiero w kolejnych tygodniach.

AKTUALIZACJE MAJ 2022

Microsoft pracuje nad funkcją Restore Apps. Jak sugeruje nam to sama nazwa, ma ona służyć do przywracania usuniętych z systemu aplikacji. Obecnie nie jest to możliwe. Jeśli masz aplikację pobraną z Microsoft Store, możesz ją ponownie zainstalować - jest ona zapamiętana w Twojej bibliotece. Jednak wymaga to wykonania kilku czynności. Restore Apps ma umożliwić to za pomocą jednego zaledwie kliknięcia. Co więcej - da się w ten sposób przywrócić nawet kilka aplikacji naraz. To bardzo wygodne rozwiązanie choćby w przypadku reinstalacji systemu. Nie trzeba będzie kolejno bawić się w instalowanie jednej po drugiej.

Tak ma wyglądać nowa funkcja:

Fot. Windows Latest

Przy okazji dowiedzieliśmy się o jeszcze jednej nowej funkcji - jeśli będziesz szukać nazwy aplikacji w systemowej wyszukiwarce, a nie masz jej zainstalowanej w Windows 11, pojawi się link do jej strony w Microsoft Store.

27.05.2022

Sun Valley 2 przyniesie nam Naklejki na pulpit. Funkcja ta jest już dostępna w buildach dla Insiderów, ale Microsoft schował ją dość głęboko, dlatego nie każdy ma do niej dostęp. Funkcja ta ma w założeniu lepiej pomóc w personalizacji Windows 11. W jaki sposób? No cóż - poprzez dodawanie na pulpicie naklejek, które przygotował producent. Prezentują one rzeczy, zwierzęta, a nawet postacie anime. Są niezależne od tapety i jeśli zmienisz ją, pozostaną na swoim miejscu.

Fot. Windows Latest

No dobra, a co można z nimi robić? Jak na razie... nic. Są po prostu ozdobami. Jednak spodziewamy się, że będzie możliwe dodawanie do nich informacji, podpisów oraz różnego rodzaju "przypominajek".

25.05.2022

Do kanału produkcyjnego trafiła aktualizacja systemu KB5014019. Jest ona w pełni opcjonalna i kto chce, może ją zignorować. A czy warto? Pierwszą zauważalną nowością jest funkcja Spotlight, która wprowadza automatyczną zmianą tapety na ekranie blokady. Kompletna nowość to nie jest - takie rozwiązanie pojawiło się już w Windows 8. Za dostarczanie wysokiej jakości grafik na tapety odpowiada silnik Bing. Opcję tą możesz włączyć w dziale Personalizacja w systemowych ustawieniach.

Fot. Windows Latest

Inne wnoszone przez łątkę zmiany to poprawienie mechanizmów zawartych w funkcjach kontroli rodzicielskiej oraz eliminacja buga powodującego przerwanie działania niektórych aplikacji wykorzystujących .NET Framework 3.5. Pojawiają się również inne zmiany, mające na celu wyeliminowanie efektu ciemnego ekranu, problemów z logowaniem oraz innych mało przyjemnych efektów. A ponieważ zawsze warto mieć lepiej, odpowiedź na pytanie "czy warto" brzmi: tak.

24.05.2022

Podczas odbywających się targów Computex 2022 mogliśmy usłyszeć kilka ciekawych informacji na temat planowanych zmian w Windows 11. Podsumowując:

rozwój systemu ma skupiać się przede wszystkim na wydajności;

w Eksploratorze Plików pojawią się zakładki , jednak nie nastąpi to prędko - nie spodziewajmy się ich w Sun Valley 2 ( 22H2);

, jednak nie nastąpi to prędko - nie spodziewajmy się ich w Sun Valley 2 ( 22H2); w bocznym panelu Eksploratora pojawi się przycisk Home , w którym będzie można zobaczyć ostatnio używane pliki nie tylko na lokalnym dysku, ale także w OneDrive;

, w którym będzie można zobaczyć ostatnio używane pliki nie tylko na lokalnym dysku, ale także w OneDrive; pojawią się nowe Snapy.

Niestety, nie padły żadne konkretne daty wprowadzenia nowych funkcji, ale Sun Valley 2 ukaże się najszybciej we wrześniu b.r. Oznacza to, że inżynierowie Microsoftu mają jeszcze sporo czasu.

21.05.2022

Wraz z debiutem Windows 11 obecność aplikacji z Androida była raczej mało imponująca. System miał możliwość uruchamiania apek poprzez Amazon App Store (w USA) oraz dzięki wewnętrznemu podsystemowi Windows Subsystem for Android (reszta świata), utrzymywanemu przez Microsoft Store. Jednak teraz dopiero widzimy bardziej mocne zaangażowanie Microsoftu w proces rozwoju tej usługi. Wspomniany podsystem został zaktualizowany tak, aby mieć pełne wsparcie dla edycji Android 12.1 i móc korzystać ze wszystkich dobrodziejstw oferowanych przez Google. Jak na razie aktualizacja dostępna jest jedynie w kanale Dev.

Windows Subsystem for Android w wersji 2204.40000.15.0 ma domyślnie wyłączoną telemetrię, a jeśli użytkownik chce - może włączyć ją ręcznie w ustawieniach. Te z kolei doczekały się odświeżenia i mają być bardziej ergonomiczne w obsłudze. Ponadto zwiększono ilość informacji dotyczących zbierania danych na temat użytkownika i jego aktywności. Możesz od teraz podpinać emisję aplikacji z Androida do urządzeń w tej samej sieci, czyli na przykład wybrać głośnik bezprzewodowy jako źródło dźwięku. Kolejna poprawka dotyczy ulepszenia integracji. Jeśli np. korzystasz z aplikacji, które używają mikrofonu, lokalizacji czy innych usług systemowych, zostaną one wyświetlone na pasku zadań.

Z aspektów technicznych warto wymienić wprowadzenie nowego dekodowania materiałów - VP8 i VP9 - oraz przejście na Chromium WebView 100 dla aplikacji z Androida.

Jak zwykle nie obyło się bez problemów - po aktualizacji podsystemu niektóre aplikacje z Androida mogą się nie uruchamiać. Oczywiście Microsoft już pracuje nad rozwiązaniem tego problemu.

19.05.2022

Microsoft wypuścił właśnie nową podglądową wersję systemu Windows 11 oznaczaną numerem 25120, która została udostępniona do pobrania przez developerów. Wtajemniczeni użytkownicy mogą skorzystać z okazji, aby wypróbować nowe eksperymentalne funkcje, które mogą (ale nie muszą), trafić do systemu Windows 11 23H2. Ten prawdopodobnie zostanie wydany w następnym roku.

Poza naprawą kilku wcześniej zaobserwowanych błędów, kompilacja 25120 otrzymała nowy panel wyszukiwania. Ten został umieszczony na środku pulpitu. Jest to widżet, który umożliwia wygodne przeglądanie wyszukiwarki internetowej Bing. Nie trudno tutaj szukać analogi do wyszukiwarki Google dostępnej na telefonach z systemem Android. Pamiętajcie, że jest to funkcja eksperymentalna i może zostać usunięta przez firmę Microsoft, w przypadku złego przyjęcia przez testerów.

Fot. Microsoft

Windows 11 Build 25120 jest również oferowany dla urządzeń ARM64, w przeciwieństwie do wcześniejszej wersji. Ponadto firma Microsoft udostępniła również obraz ISO, który można pobrać za pomocą poniższego przewodnika, a następnie użyć go do przeprowadzenia czystej instalacji.

16.05.2022

Dzisiaj na Twitterze pojawiła się informacja, że Sun Valley 2 (Windows 11 22H2) osiągnie status RTM już 24 maja. Jej źródłem jest użytkownik WalkingCat, który już wielokrotnie przekazywał sprawdzone wieści. Co to oznacza? Nie zmienia się przewidywana data wprowadzenia aktualizacji (wrzesień-październik 2022), ale wszystkie kolejne buildy, które pojawią się dla Insiderów będą już dedykowane dla Sun Valley 3. Ponadto wersja RTM rozsyłana jest do producentów sprzętu.

Warto dodać, że 24 maja rozpoczyna się dwudniowa konferencja Build, organizowana przez Microsoft. Spodziewamy się podczas niej konkretnych informacji.

12.05.2022

Build 25115 trafił do testerów w kanale Dev i wiele osób spodziewa się, że to bardzo wczesna wersja 23H2. Ile w tym prawdy? Być może całkiem sporo, ponieważ 22H2 ma być już przetestowane i skompletowane, dlatego naturalnym krokiem byłyby testy kolejnej dużej aktualizacji systemu. Pomijając to, co nowego się pojawia? "Akcje sugerowane" (Suggested actions) - system stara się przewidzieć Twoje kolejne działanie i usłużnie podsuwa je pod nos... to znaczy - kursor.

Przykład - gdy w MS Teams zaznaczysz jakąś datę, wówczas od razu pojawi się możliwość utworzenia przypominajki w systemowym kalendarzu. Albo gdy zaznaczysz numer telefonu, wówczas pojawi się opcja zadzwonienia lub wyszukania go w Bing.

Fot. Windows Latest

Ma to pozwolić na zredukowanie liczby kroków potrzebnych do wykonania pożądanego działania i zaoszczędzić czas na robieniu "kopiuj-wklej".

Poza tym pojawiają się tradycyjnie usprawnienia i poprawki, dzięki którym system ma działać płynniej i bezpieczniej.

09.05.2022

Od edycji 22H2 do instalacji systemu konieczne będzie posiadanie konta Microsoftu. Do tej pory było to niezbędne wyłącznie w przypadku edycji Pro, obecnie będzie to obejmować wszystkie wydania Windowsa. Z jednej strony to dobrze - podczas instalacji nastąpi automatyczna synchronizacja z OneDrive na wszystkich urządzeniach posiadanych przez użytkownika, z drugiej - nie każdy ma ochotę przekazywać swoje dane Microsoftowi.

07.05.2022

Microsoft zaprezentował Media Player dla systemu Windows 11 w listopadzie ub. roku. Zastąpił on Groove Music, które było - szczerze mówiąc - mocno takie sobie, a miało na stałe zastąpić systemowy odtwarzacz multimediów. W nocy czasu polskiego producent wypuścił aktualizację i obecnie najnowsza wersja odtwarzacza nosi numer 11.2203.30.0. Pojawia się w niej Biblioteka oraz opcje umożliwiające poprawę jakości wideo.

Fot. Windows Latest

W Bibliotece znajdziemy takie funkcje, jak playlisty, sortowanie utworów wg artysty, a także różne inne akcje związane z przeglądaniem zasobów oraz ich odtwarzaniem.

Fot. Windows Latest

Podczas odtwarzania plików wideo można kliknąć na dowolnym miejscu ekranu, aby zyskać dostęp do menu kontekstowego z funkcjami poprawy wideo. Dwie podstawowe to jasność oraz kontrast. Widać je na powyższym zrzucie ekranu. Ale zauważ - jest tam także przycisk dostępu do opcji zaawansowanych.

06.05.2022

Pojawił się Build 22616 - przynosi szereg poprawek oraz jedną nowość. Od niej właśnie zaczniemy. Jest to funkcja Controller Bar, będąca rozwinięciem doskonale znanego narzędzia Game Bar. Daje "przyjazny dostęp" do kontrolera. Aby aktywować funkcję, należy wcisnąć klawisz Xbox na kontrolerze podpiętym do komputera. Można dodać do interfejsu wybrane gry, uzyskując do nich szybki dostęp.

Controller Bar. For. Windows Latest

Jeśli chodzi o poprawki, naprawiono bugi: uniemożliwiający pokazanie ukrytych ikon, powodujący przerywanie działania aplikacji, samoczynne zamykanie się paska widżetów oraz wywołujący nieprawidłowe renderowanie obrazu w trybie Sandbox.

AKTUALIZACJE KWIECIEŃ 2022

Do kanałów Dev i Beta trafił Build 22610. Nie jest duży, jednak przynosi kilka wartych uwagi zmian. Pierwszą zobaczą użytkownicy laptopów - pokazywany jest bowiem szacowany czas jej pracy przed koniecznością naładowania. Wyłączono równocześnie tryb optymalizacji dla tabletów, ponieważ wywoływał on pewne problemy. Pojawia się możliwość wprowadzenia kolorów do starego, dobrego menedżera Zadań. Może przy tym korzystać z profilu kolorystycznego ustalonego przez użytkownika dla całego systemu lub z osobnych ustawień, które również wprowadza użytkownik.

Fot. Windows Latest

27.04.2022

W aktualizacji Sun Valley 2 zmianie ma ulec wiele elementów. Jednym z nich jest Menedżer Zadań. Obecnie opiera się na frame Win32, jednak zostanie wzbogacony o komponenty związane z designem WinUI 3.0, który daje efekty Mica oraz Fluent. No i co istotne dla wielu użytkowników - w końcu będzie wspierać tryb ciemny. Podczas najnowszego podcastu dla uczestników programu Windows Insider Microsoft pokazał zmianę na zrzucie ekranu - nie powiem, wygląda estetycznie.

Fot. Microsoft

Zapowiedziano także, że wprowadzone zostaną możliwości zmian kolorystycznych także w innych obszarach systemu, jak pasek zadań, ramki, okienka itp. Dzięki temu Windows 11 ma nabrać większej estetyki.

26.04.2022

Do dystrybucji trafiła aktualizacja KB5012643. Jest dostępna zarówno poprzez Windows Update, jak i do pobrania offline z Katalogu Microsoftu - który w końcu korzysta z protokołu https, dzięki czemu przed wejściem na stronę nie pojawia się ostrzeżenie od Firefoxa,a Chrome nie blokuje pobierania. To aktualizacja opcjonalna, więc nie ma przymusu jej instalacji. Kto jednak nie zrobi tego teraz i tak otrzyma znajdującej w niej łatki, ponieważ wejdą one w skład obowiązkowej aktualizacji majowej.

Pojawia się w niej kilka zmian - temperatura jest wyświetlana na ikonce pogody na pasku zadań, usprawniony został tryb bezpiecznego rozruchu, naprawiono także bug sprawiający, że napisy w systemowym odtwarzaczu multimedialnym nie były wyświetlane poprawnie. Ponadto naprawiono problem związany z wyciekami pamięci oraz obsługę aplikacji MSIX - dotąd zdarzało się, że przy ich użytkowaniu przestawało działać AppX Deployment Service (AppXSvc).

Microsoft zdaje sobie sprawę, że jest jeszcze kilka rzeczy do podrasowania, dlatego z pewnością nie jest to ostatni zestaw łatek.

20.04.2022

Insiderzy otrzymali aktualizację KB5014105. Jest to pomniejsza zmiana, która ma na celu zoptymalizowanie mechanizmu Windows Update.

Nowość to mechanizm Voice Clarity - ma on za zadanie usuwać szumy i hałasy w tle, sprawiając, że głos użytkownika będzie lepiej słyszany. To przyda się podczas korzystania z komunikatorów, w tym Teams czy Zoom. Voive Clarity ma być funkcją na poziomie systemowym, co oznacza integrację z Windowsem 11. Jako pierwsi otrzymają go użytkownicy modeli Surface Laptop Studio.

AKTUALIZACJA 19.04.2022

Na witrynie Microsoftu pojawiła się strona pokazująca nowe menu Ustawień, jednak szybko została zdjęta. Czujni internauci zdążyli przedtem wypatrzeć odniesienia do Sun Valley 2, a co ciekawe - była tam podana data premiery dużej aktualizacji. Ma być to połowa września 2022, a miesiąc wcześniej Sun Valley 2 trafi do testów A/B.

15.04.2022

Do kanału Release Preview trafił build 22000.651. Sa to zmiany przewidziane dla przyszłej, opcjonalnej aktualizacji. Nie ma w nim zmian dla użytkowników domowych, jest natomiast parę dla korporacyjnych. A co konkretnie? Przede wszystkim usprawnienie obsługi Trusted Platform Module (TPM), likwidacja buga sprawiającego kłopoty podczas korzystania z Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), a także buga sprawiającego, że zatrzymanie działania AppX Deployment Service przy korzystaniu z niektórych aplikacji MSIX.

W kanałach Dev oraz Beta pojawił się z kolei build 22598. To zmiany związane z Sun Valley 2 i przeznaczone dla użytkowników domowych. Jest w nim uruchomiona domyślnie funkcja Spotlight for desktop, która umożliwia zmianę tapet na ekranie logowania, a w tej edycji obsługuje także grafiki 4K. Ponadto pojawia się nowy skrót do Menadżera Zadań, a także nowe informacje przy ikonce głośności. Nie zabrakło również kilku poprawek technicznych, dzięki czemu całość ma działać sprawniej i wydajniej.

11.04.2022

Z weekendowych informacji od Microsoftu dowiadujemy się kilku rzeczy o pasku zadań. Możliwość przeciągania na niego ikonek powróci zgodnie z zapowiedziami - czyli przy Sun Valley 2 - jednak nie zostanie przywrócona możliwość zmiany jego lokalizacji. W systemie Windows 10 możesz przełożyć go na lewą lub prawą stronę, a nawet umieścić u góry pulpitu. W Windows 11 jest ona na stałe przytwierdzony do jego dolnej części.

Ma natomiast zostać wprowadzone wsparcie dla widżetów pełnoekranowych. W chwili obecnej mamy tylko okienko po lewej stronie, w którym wyświetlane są wszystkie. Tryb wyświetlania w pełnym ekranie umożliwi ich lepszą obsługę oraz umożliwi jednoczesny podgląd większej ilości widżetów, z których korzystamy.

Fot. Windows Latest

07.04.2022

Do testerów trafił Build 22593. Jest on dostępny w kanałach Dev i Beta. Niestety, nie ma tu jeszcze kart w Eksploratorze, mamy natomiast szereg poprawek i łatek. Co rzuca się w oczy, to zmiana w Eksploratorze - Szybki dostęp został zmieniony na Home, co jest powiązane z planami integracji z nim usług Office 365 oraz OneDrive.

Fot. Windows Latest

Poprawki dotyczą różnych aspektów funkcjonowania Windows 11, nie ma tu jednak jakiś znaczących czy przełomowych poprawek.

05.04.2022

Podczas wydarzenia Hybrid Work Microsoft zaprezentował odświeżony Eksplorator Plików. Pojawia się w nim system kart, którego od lat domagają użytkownicy. Zapowiedziano, że te wersje Eksploratora będą jak na razie dostępne tylko dla Insiderów, ale jeszcze w tym roku mają trafić do powszechnego użytku. Będą działać jak kartu w przeglądarkach, a więc można tworzyć nowe, zamykać wybrane, przesuwać ich kolejność, a także przenosić wybraną do nowego okienka.

Fot. Windows Latest

Kolejna nowość to Smart App Control - mechanizm ochronny podobny do Smart Screen, odpowiadający za ochronę systemu przed malware, phishingiem oraz zainfekowanymi aplikacjami.

Osoby biorąc udział w wideokonferencjach i nauce zdalnej zainteresuje z pewnością Eye Contact. Jest to funkcja, która pojawiła się wraz z Surface Pro X w 2020 roku. Jak zapowiada Microsoft, działa z każdym wideokomunikatorem. A na czym polega jej działanie? Sztuczna inteligencja sprawdza położenie oczu rozmówcy i centruje na tej podstawie obraz. Ma także odpowiadać za lepsze wycinanie/zamazywanie tła podczas rozmowy wideo.

Fot. Microsoft

01.04.2022

Najnowsze wieści z Microsoftu to zmiana w aplikacji Twój telefon. Jest to jedna z najbardziej praktycznych funkcji systemu, która szybko zdobyła sobie uznanie użytkowników na całym świecie. Jednak trzeba będzie przyzwyczaić się do nowej nazwy - Phone Link. Jakie będzie oficjalne polskie tłumaczenie, tego nie wiemy, więc na razie zostaniemy przy oryginale. Zmiany będą zarówno wizualne - wprowadzone zostaną style Mica oraz Aycrlic, oparte odpowiednio na Microsoft Fluent Design i WinUI - jak i techniczne: ma pojawić się wsparcie dla kolejnych urządzeń. Mówi się, że do obsługiwanych Samsungów dołączy chiński Honor, czyli sub-marka Huawei.

Fot. Windows Latest

Nie wiadomo na razie, czy wraz ze zmianą nazwy pojawią się nowe funkcje. Microsoft zapowiada, że Phone Link pojawi się w najbliższych tygodniach.

AKTUALIZACJE MARZEC 2022

30.03.2022

Sun Valley 2, czyli Windows 11 w wersji 22H2, ma zyskać Smart Clipboard. Jest to "inteligenty schowek", który zaoferuje nowy sposób kopiowania danych pomiędzy aplikacjami. Jaki? Nie zostało to dokładnie wyjaśnione poza dość enigmatycznym stwierdzeniem, że "aplikacje będą traktowane jako akcja". Czyżby można było uruchamiać otwieraną wcześniej? Cóż, w chwili obecnej trudno cokolwiek powiedzieć na ten temat. Niewiele też wyjaśnia udostępniony zrzut ekranu.

Fot. Windows Latest

Wiemy natomiast, że wraz z e Smart Clipboard pojawią się "inteligentne akcje", czyli Smart Actions. Tu mniej więcej wiemy, że dzięki nim będzie można kopiować zapamiętane treści bezpośrednio do wybranych aplikacji, jak np. Outlook. Tu również czekamy na bardziej dokładne objaśnienia.

24.03.2022

Build 22581 został udostępniony w kanałach Dev oraz Beta. Znalazły się w nim nowości związane z aktualizacją Sun Valley 2. Jedną z nich jest optymalizacja paska zadań dla tryby tabletu, co z pewnością docenią użytkownicy urządzeń konwertowalnych, jednak na zwykłych laptopach oraz desktopach tego kompletnie nie zauważymy. A co możemy dostrzec? Podrasowane ikonki w zasobniku systemowym i na obszarze powiadomień. Ale, co ciekawe, w zamian za to w tym buildzie wycofana została możliwość przypinania i odpinania ikonek do paska zadań. Dlaczego? Cóż - to tylko Microsoft wie.

Wprowadzono zmiany w wyszukiwarce zapowiedziane 15 marca. Jest to jednak funkcja eksperymentalna i od opinii użytkowników zależy, czy wejdzie na stałe do systemu.

19.03.2022

Kolejny build nosi numer 22579. Zmiany dotyczą menu Start - można w nim tworzyć foldery i dawać im własne nazwy. Opcja taka ma zagościć w systemie na stałe wraz z aktualizacją Sun Valley 2. Druga nowość jest bardziej specjalistyczna - pozwala na wykluczanie nośników pamięci USB z szyfrowania BitLocker. Trzecie godna uwagi rzecz to nowy sposób obsługi drukarek. Jeśli podłączysz do maszyny z systemem Windows 11 nową drukarkę, zostanie ona automatycznie rozpoznana i dodana do obsługiwanych.

Fot. WindowsLatest

16.03.2022

W kanałach Beta i Release Preview pojawił się build 22000.588. Ważna nowość to ustalenie powiadomień o najwyższym priorytecie. Mogą być trzy i pochodzić zarówno z tego samego źródła, jak i trzech różnych. To praktyczne rozwiązanie w wielu sytuacjach, np. gdy masz ustawiony alarm i powiadomienie w tym samym czasie.

Ponadto build ten poprawia kilkanaście bugów, w tym związane z obsługą urządzeń 5G oraz wyszukiwarką w poczcie Outlook.

15.03.2022

Microsoft chce zmienić systemową wyszukiwarkę, prezentując użytkownikom więcej informacji. Będą dodawane tam dynamiczne treści, prezentujące najnowsze informacje, pokazujące święta (np. Dzień Ziemi jak w przykładzie poniżej), zabawne obrazki i popularne globalnie wyszukiwania. Ma to pozwolić na odkrywanie nowych rzeczy.

Fot. Windows Latest

W przypadku organizacji wyświetlana będzie także struktura firmy oraz kontakty.

Fot. Windows Latest

14.03.2022

Trwają pracę nad zoptymalizowaniem menu kontekstowego. Obecnie w przypadku wielu konfiguracji sprzętowych pojawia się ono z niewielkim poślizgiem w stosunku do kliknięcia prawym przyciskiem myszki. Opóźnienie może wynosić nawet dwie sekundy. Jest to spowodowane pewnym bugiem powiązanym z nowym designem systemu. Ponadto zapowiedziano, że Sun Valley 2 przyniesie możliwość przywołania starego menu kontekstowego (czyli znanego z Windows 10). W tym celu podczas kliknięcia prawym przyciskiem myszki będzie trzeba po prostu wcisnąć klawisz Shift.

11.03.2022

Windows Subsystem for Android został wzbogacony o kilka użytecznych funkcji. Są nimi: wsparcie sprzętowe dla H.264, integracja z systemowa aplikacją Poczta oraz powiadomieniami. Jeśli chodzi o sam Windows 11, Build 22572 to nowe okienko dialogowe dla drukowania dla NotePad i WordPad. Dzięki temu programy te zyskają opcję drukowania do PDF, którą znamy doskonale z Worda (i innych edytorów tekstu).

Fot. Windows Latest

10.03.2022

Build 22572 przynosi dwie nowe funkcje: edytor wideo oraz aplikację rodzinną.

Aplikacja rodzinna nazywa się po prostu Microsoft Family. Mamy tu kontrolę rodzicielską, która umożliwia ustalanie limitów czasu na używanie przez dzieci komputera, filtrowanie dostępnych treści, pozwala także na geolokalizację pociech. Oczywiście w tym celu niezbędna jest aplikacja mobilna, która musi być zainstalowana na ich urządzeniach.

Fot. Microsoft

Edytor wideo nosi nazwę Clipchamp. Powstał na bazie wykupionego przez Microsoft we wrześniu 2021 roku programu do edycji wideo o tej samej nazwie. Jest on dostępny w Microsoft Store jako oddzielna aplikacja, ale wkrótce stanie się wbudowaną aplikacją Windows 11. Co różni go do konkurencji? Przede wszystkim stockowa biblioteka z ponad milionem materiałów audio, wideo i grafikami, którymi każdy będzie mógł wzbogacać swoje projekty. Pojawi się także obsługiwana przez Azure zmiana teksty na mowę z obsługą ponad 70 języków.

Fot. Microsoft

07.03.2022

Najnowsze przecieki zdradzają, że aktualizacja Sun Valley 2 ukaże się w rocznicę debiutu Windows 11, czyli 5 października 2022 roku.

03.03.2022

Build 22567 wprowadza kilka nowości: informacje o ważności karty płatniczej, funkcje bezpieczeństwa Smart App Control oraz pro-ekologiczne aktualizacje. Jak działają? Wyjaśniam po kolei.

Gdy normalnie dokonujesz zakupów w obrębie ekosystemu Microsoftu, czyli w MS Store lub Xbox, możesz przeprowadzić je za pomocą swojego konta MS, które zostało powiązane z kartą płatniczą. Jeśli minie czas jej ważności, pojawi się o tym stosowna informacja. Wyglądać to będzie tak:

Fot. Microsoft

Smart App Control to funkcja mają blokować potencjalnie niebezpieczne aplikacje. Jak będą definiowane "niebezpieczne"? To póki co wie jedynie Microsoft, dlatego jest ryzyko, że zwykłe aplikacje zostaną oskarżone o bycie szkodliwymi. Jeśli funkcja będzie sprawiać problemy, można ją wyłączyć w ustawieniach.

Fot. Microsoft

O co chodzi z pro-ekologicznymi aplikacjami? Microsoft działa aktywnie na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla. Nawiązał współpracę z firmami electricityMap i WattTime w celu monitorowania stężenia jego emisji w różnych rejonach świata. Na tej podstawie zaproponuje pobranie i zainstalowanie aktualizacji z Windows Update w godzinach dnia, gdy stężenie jest najmniejsze. MS zastrzega jednak, że nie ma dostępu do wszystkich rejonów świata, a więc funkcja ta w niektórych miejscach będzie nieaktywna.

Fot. Microsoft

Na końcu warto wspomnieć o zmianach w aplikacji Twój Telefon. Od tego buildu można podlinkować smartfona tak, że traktowany jest jako element komputera. Dzięki temu zyskuje się pełen dostęp do znajdujących na nimi plików, a co ważniejsze - możliwości. Dotyczy to zarówno odpisywania na SMS-y, jak i przeprowadzania rozmów telefonicznych. Producent zmieni na dniach plik instalacyjny systemu tak, aby połączenie z telefonem odbyło się w trakcie procesu instalowania Windows 11.

Fot. Microsoft

AKTUALIZACJE LUTY 2022

Microsoft opracowuje mechanizm "Sticker Editor", który posłuży do umieszczania naklejek na pulpicie. Naklejki to małe, animowane obrazki, których można używać w takich aplikacjach, jak Telegram czy WhatsApp. Funkcja dodawania naklejek pojawi się w menu kontekstowym systemu, a same naklejki zyskają także swoje miejsce w jego ustawieniach. Będzie można zyskać do nich szybki dostęp z paska zadań.

Fot. Windows Latest

Fot. Windows Latest

Jakie naklejki będą dostępne? Zapewne pojawią się dziesiątki propozycji. Jak na razie potwierdzone są koty.

Fot. Windows Latest

A tak wygląda umieszczenie naklejki na tapecie.

Fot. Windows Latest

25.02.2022

Build 22563 trafił do kanału Dev i pojawiają się w nim zmiany, które prawdopodobnie trafią do Sun Valley 2. pełna nazwa aktualizacji to Windows 11 Insider Preview 22563 (NI_RELEASE) i Microsoft ostrzega, że może być w niej sporo bugów. NI_RELEASE wskazuje na to, że mamy tu edycję deweloperską, która nie likwiduje wypatrzonych bugów, a zmienia możliwości - a te nowości również mogą być dziurawe. Pierwsza nowość to nowy sposób pokazywania paska zadań w trybie tabletowym. To ukłon w stronę użytkowników z wyświetlaczami dotykowymi (na przykład posiadającymi urządzenia konwertowalne). Zmiana jest zdecydowanie na lepsze, co pokazuje poniższe zestawienie. Po lewej obecny widok paska w trybie tabletu, po prawej - nowy.

Fot. Windows Latest

Opcja wprowadzenia trybu tabletu znajduje się w systemowych ustawieniach, a konkretnie - w zakładce Personalizacja. Po ustawieniu jej na automat, będzie samoczynnie dopasowywać pasek zadań do trybu wyświetlania.

Druga nowość to "treści dynamiczne" w widżetach informacyjnych. Tu również zmiana najlepiej pokaże nam zrzut ekranu:

Fot. Windows Latest

Jak widzimy zmienia się układ, a Microsoft obiecuje, że aktualizacja informacji w widżecie będzie sprawniejsza.

Inne zmiany to:

szybkie wyszukiwanie w systemowej wyszukiwarce obejmuje pliki w Pobranych oraz OneDrive i innych indeksowanych lokalizacjach;

asystent widoku Snap sugeruje trzy ostatnio otwarte karty w Edge;

emoji zostały zaktualizowane do wersji 14, gdzie pojawiają się m.in. nowe tonacje kolorystyczne;

możliwość zaktualizowania systemu pojawia się już na ekranie logowania.

23.02.2022

W każdej edycji Windows w tle pracuje wiele procesów i usług, które mogą spowalniać działanie systemu. Niestety - Windows 11 nie jest tu wyjątkiem, jednak zapowiedziane dziś przez Microsoft zmiany pozwalają mieć nadzieję, że to się zmieni. Co to za zmiany? Jets nią wprowadzenie nowej funkcji do Menadżera Zadań. Obecnie możesz tam wejść, wybrać proces/usługę i nakazać jej zamknięcie. To prosty, zerojedynkowy wybór - proces działa całkowicie lub w ogóle. teraz ma dojść do tego trzecia opcja.

Jak działa? Otóż w menu kontekstowym Menedżera pojawi się dodatkowy wybór opcja - alokacja zasobów na potrzeby procesu. Czyli - możesz ustalić górny limit zasobów, z których może korzystać dany proces lub usługa. W chwili obecnej można w Menadżerze Zadań Windows 11 wybrać tryb optymalizacji procesu, co również jest praktyczne, jednak nie daje użytkownikowi możliwości decydowania o wykorzystaniu zasobów. W chwili obecnej nowa funkcja jest testowana i nie wiadomo jeszcze, czy trafi do stabilnej wersji systemu, a jeśli tak - to kiedy?

21.02.2022

W buildzie 22557 odkryto kolejne zmiany. Wraca doskonale znana z wcześniejszych systemów Windows funkcja podglądu folderów, którą z nieznanych powodów usunięto z Windows 11. Ponadto w okienku startowym eksploratora plików pojawia się osobna sekcja szybkiego dostępu do ostatnio przypiętych elementów.

Fot.: Windows Latest

Microsoft testuje także funkcję Outlook Desktop Integration. Ma ona umożliwić udostępnianie lokalnych plików poprzez Outlooka bezpośrednio z poziomu eksploratora plików. Pozwoli to na ich wysyłanie e-mailem bez konieczności osobnego otwierania Outlooka.

Fot. Windows Latest

Ostatnią znaną nowością z wersji 22557 są usprawnienia systemowej wyszukiwarki. Dzięki poprawkom technicznym działa teraz szybciej i lepiej sugeruje automatycznego uzupełnianie.

17.02.2022

Insiderzy otrzymali build 22557, wprowadzający mnóstwo zmian i nowości. Aktualizacja nosi nazwę Windows 11 Insider Preview 22557 (NI_RELEASE) i jest dostępna w kanale Nickel, który nie jest powiązany z żadną konkretną edycją systemu. Dlatego nie wiadomo, czy zmiany trafią do Sun Valley 2 lub innych dużych aktualizacji. A co zmienia 22557?

Przede wszystkim przywraca umieszczanie ikonek i skrótów na pasku zadań poprzez przeciągnięcie tam wybranego elementu. Druga ważna zmiana to możliwość umieszczania folderów w menu Start. Folder można przesunąć z eksploratora plików lub też stworzyć go w samym menu.

Fot. Windows Latest

Skupienie to kolejna zmiana - pojawiają się dwie opcje: "Nie przeszkadzać" oraz "Sesja". Pierwsza to wyłączenie powiadomień do odwołania, druga - w wyznaczonej porze. Następna nowość to Live Captions, czyli transkrypcje pojawiające się podczas słuchania audio. Funkcja ta będzie szczególnie praktyczna dla osób mających problemy ze słuchem. Napisy będą wyświetlane na górze lub dole ekranu, będzie można je umieszczać również w innych miejscach.

Fot. Windows Latest

Eksplorator Plików również zyskał. Przypięte oraz ostatnio używane pliki będą obejmować nie tylko zawartość dysku maszyny, ale również OneDrive, SharePoint i Teams. Pozwoli to na szybki dostęp do plików przechowywanych w tych aplikacjach. Poza tym pojawiają się strefy w górnej części pulpitu. Gdy przesuniesz tam okienko, zobaczysz Snap Layouts - możesz umieścić je w wybranym miejscu. Usprawnieniu uległa także animacja ukazująca tę czynność.

Fot. Windows Latest

Insiderzy korzystający z kanału Dev otrzymują wraz z buildem 22577 możliwość uruchamiania gier w oknie w trybie zgodności. Usprawni to te tytuły, które korzystają z DX 10 i DX 11.

15.02.2022

W aktualizacji Sun Valley 2 wprowadzone zostaną pewne zmiany do Ustawień. Miejsce do magazynowania (System -> Pamięć) otrzyma nowy, bardziej zaawansowany interfejs. Ma być on bardziej przejrzysty i wygodny w obsłudze od obecnie używanego. Poniżej zrzut ekranu prezentujący, jak będzie wyglądać:

Fot.: Windows Latest

W dziale zasilania pojawi się opcja Zrównoważona, która ma lepiej optymalizować konsumpcję energii przez urządzenia, a co za tym idzie - wydłużać czas pracy na baterii. Pojawią się tam również zalecenia związane z najbardziej ekologicznymi ustawieniami, jednak póki co szczegółów nie mamy. Wiemy natomiast sporo o zmianach w dziale Powiadomień. Możemy je nawet pokazać na poniższym zrzucie ekranu. Nowości mają pomóc w wygodniejszym zarządzaniu i dawać użytkownikowi pełną kontrolę.

Fot.: Windows Latest

Ostatnia nowość na dziś to informacje dotyczące usprawnień w Skupieniu, ale tu - niestety - jeszcze nic nie wiemy. Oczywiście poza tym, że takowe będą.

14.02.2022

Najnowsze doniesienia od Microsoftu mówią nam, że jeszcze w lutym do systemu może zostać dodanych kilka nowości - nie trzeba będzie na nie czekać do aktualizacji Sun Valley 2. Te świeże elementy trafiły do użytkowników korzystających z kanałów Release Preview i Beta, a dotyczą wyświetlania widżetu z nowościami, czasem i pogodą. Będzie on pokazywany po lewej stronie i wygląda tak, jak na poniższym zrzucie ekranu:

Fot.: WindowsLatest

Inna zmiana dotyczy możliwość udostępniania materiałów w MS Teams bezpośrednio z paska zadań. Pojawi się na nim również możliwość szybkiego wyciszania/aktywowania rozmów.

Fot.: WindowsLatest

10.02.2022

Kolejną zmianą, która została zapowiedziana przez producenta, jest dodanie do paska zadań przełącznika umożliwiającego szybki dostęp do ostatnio używanych aplikacji na telefonie. Funkcja ta została po cichu wprowadzona do testów po ostatnim Galaxy Unpacked. Jak pokazuje to poniższy zrzut ekranu, użytkownik zyskuje dostęp do trzech ostatnio uruchamianych apek. Na tym jednak się nie skończy, ale do jakiej ilości chce je zwiększyć Microsoft - tego nie powiedziano.

Funkcja ta dostępna jest dla Insiderów mających wybrane smartfony marki Samsung. Wiemy, że do działania wymagany jest Android 9.0 lub nowszy oraz aplikacja Twój Telefon w wydaniu 1.21092.145.0 lub nowszym. Rozwiązanie to ma trafić w kolejnych tygodniach także do Windows 10.

Fot.: WindowsLatest

08.02.2022

Fot.: WindowsLatest

Microsoft pracuje nad nowym klientem Microsoft Defendera. Będzie on dostępny nie tylko dla Windows 11, ale również Windows 10, macOS, Androida oraz iOS. Zmieni się jego budowa - od teraz ma polegać na komponentach webowych, a w systemie znajdą się tylko kluczowe funkcje - jak skaner, mechanizmy wykrywania phishingu i kradzieży haseł itp. Będzie to zatem bardziej panel zarządzania bezpieczeństwem, który wykryje podstawowe zagrożenia, niż pełnoprawny antywirus.

Najnowszy preview Defendera otrzymał możliwość logowania przy użyciu konta Microsoftu. Niestety, jak na razie z tej wersji mogą korzystać wyłącznie użytkownicy z USA, a i to nie wszystkie funkcje są dostępne. Co ciekawe - ze wszystkich możliwości mogą już korzystać pracownicy Microsoftu. Z tego, co podano, nowy Defender umożliwi dodawanie członków rodziny, aby ich urządzenia także były chronione przez rozwiązanie MS. Zaproszenia będzie można przesyłać mailowo lub pryz wykorzystaniu kodów QR. Oczywiście osoba zaproszona musi zainstalować aplikację mobilną lub desktopową, aby objęła ją ochrona.

Fot.: Albacore/Twitter

A kolejna nowość to Naklejki, które będzie można umieszczać na tapecie. Przypominają one testowane w 1999 roku rozwiązanie o nazwie Neptune (zrzut ekranu powyżej). Naklejki mają w tym momencie status funkcji eksperymentalnej. Jak działają? Przypominają widżety z możliwością personalizacji. Użytkownik sam decyduje, co znajdzie się w opcjach, a po skonfigurowaniu Naklejki może umieścić ją bezpośrednio na pulpicie.

Źródła: WindowsLatest, TechAdvisor