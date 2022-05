Windows 11 sprzedawany w pudełkach. Ale nie na płytach

Lata temu każde oprogramowanie było dostępne w wersji pudełkowej. Teraz, w czasach cyfrowej dystrybucji, pudełka powracają.

Użytkownik Twittera Luke Blevins wypatrzył, że amerykańska platforma Best Buy rozpoczęła sprzedaż systemu Windows 11 w wersji pudełkowej - siedem miesięcy po cyfrowej premierze. Na opakowaniach widzimy charakterystyczne logo - kielich kwiatu - ale w zależności od edycji różni się tło. Wersja Home ma białe, a Pro - ciemne. Ceny to odpowiednio 139,99 USD (ok. 626 zł) oraz 199,99 USD (ok. 887 zł). Co ciekawe, takie same mają na tej platformie analogiczne wersje Windows 10.

Z czym kojarzą się pudełka? Oczywiście z płytami - CD lub DVD. Biorąc pod uwagę ilość miejsca zajmowanego przez system na dysku, można by spodziewać się DVD, jednak nic z tego - w środku znajduje się pendrive z instalatorem oraz klucz aktywacyjny produktu. To bardzo wygodne rozwiązanie, ponieważ obecnie napędy DVD są już w zaniku zarówno na laptopach, jak i desktopach. Póki co w Polsce jeszcze wersji pudełkowych nie ma, a gdzie można kupić Windows 11 i za ile - takie informacje znajdziesz w ramce pod artykułem.

