Windows 11 systemem mobilnym? Oto, jakby to wyglądało

W chwili obecnej jedyna obecność Microsoftu na smartfonach to Surface Duo, gdzie mamy połączenie Androida i aplikacji Office. A gdyby tak producent zmodyfikował najnowsze "okienka" do obsługi smartfonów?

Windows Phone OS przeszedł do historii kilka lat temu, a ostatnią próbą Microsoftu na zawojowanie rynku telefonów był Windows 10 Mobile. No i na tym się skończyło. Microsoft nie miał szans ani wobec Androida, ani wobec iOS. Jednak sami użytkownicy mają swoje pomysły na to, co producent mógłby zrobić. Zapewne Microsoft i tak tego nie posłucha, ale przynajmniej my mamy okazję zobaczyć, w jaki sposób prezentowałby się nam znany system na smartfonach.

A konkretnie - użytkownik YouTube o nicku AR 4789 opublikował materiał wideo, w którym pokazuje wszystkie zalety tego rozwiązania. To nie pierwsza tego typu animacja spod jego ręki - wcześniej pokazał m.in. Androida 14, a także Windows 23 i systemy operacyjne, które... nie istnieją, jak Explore AR OS. Wszystkie te materiały wideo można znaleźć na jego kanale, a tutaj pokażę oczywiście Windows 11 w wersji mobilnej.

Nie ukrywam - wygląda to całkiem przyjemnie. Oczywiście projekt pozostanie tylko w sferze koncepcji i nikt z nim nic nie zrobi, a szkoda. Na pocieszenie można dodać, że takie prezentacje pokazują nam alternatywny świat. Świat, w którym producenci słuchają użytkowników i naprawdę starają się dopasować system do ich potrzeb. Cóż, może kiedyś zmieni się to w realność?

