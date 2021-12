Windows 11 - szykują się zmiany w Centrum Powiadomień i trybie samolotowym

Microsoft wciąż pracuje nad poprawkami w Windows 11. Końca prac nie widać.

Można śmiało powiedzieć, że Windows 11 to system będący cały czas w budowie. Od momentu debiutu na początku października 2021 roku dostaje on kolejne poprawki, usprawnienia oraz oczywiście poprawki bugów, bez których się nie obeszło. Teraz Microsoft pracuje na zmianami w Centrum Powiadomień, które w Windows 11 zostało przeniesione do kalendarza - zyskuje się do niego dostęp poprzez kliknięcie na systemowy zegar. Zmiany mają usprawniać korzystanie z tej funkcji poprzez wyświetlanie trzech powiadomień o wysokim priorytecie w tym samym momencie. A jakie zdefiniowane są jako "wysokopriorytetowe"? Mamy tu m.in. alarmy, przypomnienia oraz zapisane w kalendarzu terminy spotkań.

Ponadto w Centrum będzie znajdować się do czterech powiadomień - trzy ważne oraz jedno zwykłe. Zmiana weszła już do kanału Dev, do programu Insider powinna trafić jeszcze w grudniu, jednak do ogólnego użytku trafi dopiero w drugiej połowie 2022 roku. Jeśli zaś chodzi o tryb samolotowy, tutaj zostanie wprowadzone zapamiętywanie ustawień podczas jego użytkowania. Domyślnie wyłączone w nim zostają połączenia Wi-Fi oraz Bluetooth. To drugie jest szczególnie niewygodne, gdy korzysta się ze słuchawek bezprzewodowych. Można włączyć BT ponownie ręcznie i korzystać z niego w trybie samolotowym. Windows 11 ma zapamiętywać takie zachowania i nie wyłączać Bluetooth w tym trybie.

