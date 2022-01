Windows 11 - tak wygląda nowy Menedżer Zadań

Menedżer Zadań zyska odświeżony wygląd. Co rozumie przez to Microsoft?

W ostatnim preview buildzie systemu Windows 11 można zmienić wygląd Menedżera Zadań. Zetknął się z nim chyba każdy użytkownik systemów Microsoftu - to podręczne zgromadzenie wszystkich podstawowych danych o systemie, procesach oraz podzespołach. Po debiucie "jedenastki" okazało się, że nie ma żadnych zmian, ale pod koniec ubiegłego tygodnia uczestnicy programu Windows Insider otrzymali build 22538 w kanale deweloperskim. Znajduje się tam ukryta funkcja TaskManagerRejuvenated - po jej włączeniu można zobaczyć nowego Menedżera.

Co się zmienia? Przede wszystkim ułożenie zakładek. Zamiast na górze - są one teraz z boku. Zdaniem producenta sprawia to, że Menedżer wygląd "współcześnie".

Zobacz również:

Fot.: BleepingComputer

Jedyną zauważalną nowością jest wyświetlanie w górnej części informacji o maszynie wraz ze zużyciem zasobów. Informacja taka może zostać przypięta i widnieć niezależnie od zakładki, w której się przebywa.

Fot.: BleepingComputer

Prawdopodobnie nowy Menedżer stanie się częścią systemu w tym roku. W chwili obecnej Microsoft gromadzi opinie użytkowników na jego temat, a jakie one będą - trudno powiedzieć.

Źródło: BleepingComputer