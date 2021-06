Windows 11 tylko dla laptopów z wbudowaną kamerą internetową!

Zgodnie z dokumentacją, Microsoft będzie wymagał, aby wszystkie nowe laptopy z systemem Windows 11 miały wbudowaną kamerę internetową.

Po wczorajszym ogłoszeniu, Microsoft ujawnił minimalne wymagania sprzętowe dla systemu Windows 11. Są to 4 GB pamięci RAM, 64-bitowy procesor i wyświetlacz HD. Jednak jedno wymaganie jest szczególnie interesujące, choć jeszcze nie zostało wprowadzone. Zgodnie z dokumentem wsparcia technicznego, Microsoft będzie wymagał, aby wszystkie komputery z systemem Windows 11 (z wyjątkiem komputerów stacjonarnych) były wyposażone w kamerę internetową skierowaną do przodu, począwszy od 2023 roku.

Aby wyjaśnić, Microsoft definiuje "komputer stacjonarny" jako urządzenie w obudowie typu tower bez własnego wyświetlacza. Oznacza to, że każdy laptop - jak również te hybrydowe i komputery typu all-in-one - będzie musiał posiadać kamerę internetową. Prawdę mówiąc, większość laptopów ma już wbudowane kamery internetowe.

W czasach, gdy zdalne spotkania są bardziej powszechne niż kiedykolwiek, należałby nawet uznać kamerę internetową za wymóg. Istnieją jednak pewne wyjątki. ASUS ROG Zephyrus G15 oraz TUF Dash F15 są tego dobrymi przykładami, gdzie brak wbudowanej kamery jest sposobem na obniżenie kosztów urządzeń. Nowy wymóg, nałożony przez Microsoft, może spowodować, że niektóre podwyżki cen zostaną przeniesione na konsumentów.

Sprawa nie jest jednak aż tak prosta. Microsoft będzie wymagał, aby przednie kamery internetowe laptopów z systemem Windows 11 obsługiwały rozdzielczość HD. Poza tym, muszą obsługiwać automatyczny balans bieli i automatyczną ekspozycję. W Windows 10, jeśli kamery były dołączone do urządzenia, to musiały obsługiwać jedynie rozdzielczość VGA. Co się nie zmieniło, to fakt, że kamery muszą obsługiwać przynajmniej 15 FPS w warunkach oświetlenia powyżej 200 luksów i 10 FPS w przypadkach słabego oświetlenia.

Oczywiście nowe wytyczne dotyczą tylko nowych komputerów z systemem Windows 11, które będą produkowane od 2023 roku. Nie będzie sytuacji, że starszy laptop przestanie być wspierany, jeśli nie ma kamery internetowej. Jedyna rzecz jaka się zmieni, to brak nowych laptopów z systemem Windows 11, które nie posiadałyby wbudowanej kamery.