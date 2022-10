Windows 11 tylko na dysku SSD

Niektórzy producenci komputerów OEM twierdzą, że Microsoft naciska na nich, żeby zrezygnowali z dysków twardych (HDD) jako podstawowych urządzeń pamięci masowej w maszynach z systemem Windows 11. Gigant z Redmond chciałby, żeby w komputerach OEM napędy HDD były zastąpione przez SDD. Powyższe informacje opublikowała w swoim raporcie firma Trendfocus, zajmująca się analizą branży przechowywania danych.

Co ciekawe Microsoft próbuje wywierać presję na producentów bez żadnych oficjalnych wymagań odnośnie dysków SSD jako obligatoryjnych dla komputerów z systemem Windows 11. Dziennikarze z serwisu Tom’s Hardware poprosili koncern o komentarz w tej sprawie, ale Microsoft stwierdził, że „w tej chwili nie ma na ten temat nic do przekazania”.

Na najnowszej liście wymagań sprzętowych dla systemu Windows 11 znajdują się „urządzenia pamięci masowej o pojemności 64 GB lub większej”, więc dysk SSD nie jest minimalnym wymogiem w przypadku standardowej instalacji. Microsoft zastrzega jednak, że dwie funkcje – DirectStorage i Podsystem Windows dla Androida – wymagają dysku SSD. Nie wiadomo czy koncern planuje zmienić minimalne specyfikacje dla komputerów z systemem Windows 11 po przejściu w 2023 r. na dyski SSD w gotowych komputerach.

Zmuszenie producentów OEM do stosowania dysków SSD zamiast HDD jako napędów rozruchowych ma sens z punktu widzenia wydajności – dyski SSD są o wiele szybsze niż dyski twarde, zapewniając dzięki temu lepsze wrażenia użytkownikowi. Wiele laptopów i komputerów stacjonarnych jest już wyposażonych w dysk SSD jako dysk rozruchowy, a niektóre używają dodatkowego dysku twardego tylko jako magazynu plików. Jednak w wielu modelach komputerów z niższej półki, szczególnie na rynkach rozwijających się, znajdziemy dysk twardy w roli urządzenia rozruchowego.

Problem z przestawieniem wszystkich systemów na dyski SSD sprowadza się do kosztów. John Chen z Trendfocus mówi, że aby wymiana dysku twardego o pojemności 1 TB na pamięć SSD nie pociągnęła za sobą wzrostu ceny komputera, dysk SSD nie może mieć pojemności większej niż 256 GB. Jednak producenci OEM uważają ją za niewystarczającą dla większości użytkowników. Z kolei zwiększenie pojemności dysku SSD do 512 GB przekroczyłoby budżet na maszyny z niższej półki ze ścisłym limitem cenowym.

Z naszych rozmów z producentami OEM wynika, że moment przejścia na SSD miał nastąpić w tym roku, ale został przesunięty na rok 2023. Może będzie to jego druga połowa? Nie ma pewności co do ostatecznej daty. Producenci próbują wynegocjować z Microsoftem pewne warunki przejścia na SSD i sytuacja wciąż się zmienia