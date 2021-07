Windows 11 uruchomisz na smartfonie ze Snapdragonem 845

Choć sam Microsoft nie przewiduje edycji systemu na smartfony, deweloperzy pokazują, że nie ma z tym problemu.

Windows 11 trafił do Insiderów, a ponieważ są wśród nich deweloperzy aplikacji na smartfony, było wiadomo, że prędzej czy później któryś z nich spróbuje zainstalować system na smartfonie. Jednym z deweloperów jest Xilin Wu. Stworzony przez niego projekt Renegade udowodnił, że można zainstalować Windows 11 na telefonach z procesorem Snapdragon 845. Pokazał w sieci dwa modele, na których się to udało - OnePlus 6T oraz Xiaomi Mi 8.

Na tym nie koniec - udało się także zainstalować Windowsa na Snapdragon 855, wykorzystując do tego port edk2-sm8150. W przypadku obu procesorów konieczne były niezbędne narzędzia i zmodyfikowane UEFI. Pomimo tego system na telefonie nie obsługiwał większości funkcji. Ogólnie pokazuje to, że nie jest on przystosowany do działania na smartfonach. To nie dziwi. Jednak sam fakt, że da się go uruchomić na smartfonie pokazuje, że można działać w tym kierunku.

Źródło i zdjęcia: WindowsLatest