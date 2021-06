Windows 11 usuwa Internet Explorera

To pierwszy raz, kiedy Internet Explorer nie pojawi się w nowej wersji Windowsa. Odpowiadamy, co dostaniemy wzamian.

W Windows 10 można było mieć zainstalowanego Internet Explorera, starszą wersję Microsoft Edge oraz nową Edge napędzaną przez Chromium i takie trio przeglądarek było idealną ilustracją tego, jak rozwija się Windows. Ale wczoraj Microsoft potwierdził, że Internet Explorer zostanie wyłączony w Windows 11.

"Aplikacja desktopowa Internet Explorer nie będzie dostępna w Windows 11. Microsoft Edge jest domyślną przeglądarką dla Windows 11" - wyjaśnia rzecznik Microsoftu. A jeśli używasz skrótów, takich jak iexplore, to teraz po prostu będziesz przekierowywany do Microsoft Edge. Microsoft również informuje, że system Windows 10 nadal będzie zawierał Internet Explorera w przyszłym roku, pomimo jego usunięcia zaplanowanego na 15 czerwca 2022 roku.

To pierwszy raz, kiedy Microsoft nie dołączył Internet Explorera do nowej wersji systemu Windows od ponad 20 lat. A po raz pierwszy pojawił się w Windows 95 OEM Service Release 2.5 z 1997 roku. To dołączenie doprowadziło do niesławnego sporu antymonopolowego między Stanami Zjednoczonymi a firmą Microsoft zaledwie rok po debiucie Internet Explorera w październiku 1997 roku. Reszta, jak to się mówi, jest historią.

Polecamy: Najlepsze rozszerzenia do Microsoft Edge 2021

Źródło: theverge.com