Windows 11 - użytkownicy są źli, że Microsoft usuwa ważne funkcje

Firma Microsoft ujawniła, których ze znanych nam funkcji paska zadań nie uświadczymy w Windows 11. No cóż, takich reakcji nikt się nie spodziewał.

Windows 11 został zapowiedziany i udostępniony testerom w ramach programu Windows Insider już prawie miesiąc temu i od tamtej pory do Internetu napływają coraz to nowsze i ciekawsze informacje. Zazwyczaj są one ciekawe i napawają optymizmem wielu zagorzałych fanów systemu - w tym przypadku jest jednak z goła inaczej. Okazuje się, że firma Microsoft ujawniła, które funkcje zostaną usunięte w nowym systemie operacyjnym. Niestety, niektóre z nich są na tyle ważne dla użytkowników, że dzielą się oni negatywnymi komentarzami dotyczącej całej sytuacji.

Przede wszystkim wygląda na to, że przedstawiciele firmy Microsoft postanowili usunąć funkcję znaną pod nazwą Oś czasu - a ta decyzja spotkała się ze stanowczym sprzeciwem fanów. Poza tym wiadomo, że pasek zadań będzie mógł być umieszczony tylko na dole ekranu, a nie tak jak w Windows 10 - na każdej krawędzi monitora. Ponadto w oficjalnej dokumentacji pojawiają się także wzmianki o rezygnacji z obsługi paska zadań za pomocą prawego przycisku myszy oraz możliwości umieszczania ikon na nim, ale nie tylko.

Obecnie przeciąganie pliku na aplikację na pasku zadań w celu otwarcia go w tej aplikacji nie jest obsługiwane w systemie Windows 11, ale doceniamy wszystkie twoje opinie i będziemy nadal używać ich do kierowania przyszłością takich funkcji", zauważyła firma.

Tak jak wspominaliśmy - reakcja użytkowników na te nowinki nie jest, krótko mówiąc, najlepsza. Większość komentarzy zdecydowanie sprzeciwia się takiej polityce firmy i poniżej przedstawiamy jeden z takich komentarzy:

"To jest takie rozczarowanie! Od nowych wersji oprogramowania oczekuje się lepszej funkcjonalności - usuwanie doskonale dobrych rzeczy w tym procesie jest całkowicie nie do przyjęcia. I odpowiedź Firmy Microsoft na ten problem nazywając go "nie obsługiwane" bez powołania się na powody usunięcia lub oświadczenie o rozdzielczości jest również niezadowalające"

Przypominamy, że premiera Windows 11 planowana jest na październik tego roku - a do tego czasu wiele jeszcze może się zmienić. Możliwe, że firma Microsoft pod wpływem komentarzy użytkowników niejako wycofa się ze swojej decyzji, w końcu w przeszłości zdarzały się już takie sytuacje. Niestety, na dzień dzisiejszy nie jest to jednak takie pewne.

