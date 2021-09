Windows 11 w październiku, ale bez ważnej funkcji!

Microsoft wprowadzi na rynek Windowsa 11 już 5 października, ale flagowa funkcja zadebiutuje dopiero w 2022 roku!

Microsoft zdradził oficjalną datę premiery Windowsa 11. Ponownie firma przygotowała dla nas niespodziankę. Pierwotnie zakładano, że nowy system operacyjny pojawi się pod koniec tego roku. Okazuje się jednak, że pierwsi użytkownicy zainstalują finalną wersję Windowsa 11 już 5 października 2021 roku.

Aplikacje z Androida w Windows 11 Źródło: microsoft.com

Niestety tak szybka premiera niesie za sobą również konsekwencje. Microsoft udostępni Windowsa 11 wcześniej, ale przez pierwsze miesiące w oprogramowaniu zabraknie flagowych funkcji.

Zobacz również:

Aktualizacja, która trafi do najnowszych komputerów oraz Windows 11 sprzedawany z nowymi urządzeniami nie otrzyma wsparcia dla aplikacji napisanych z myślą o Androidzie.

Funkcja opracowywana razem z firmą Amazon w oparciu o sklep Amazon AppStore pojawi się w systemie operacyjnym Windows w ciągu kilku najbliższych miesięcy jako kolejna aktualizacja oprogramowania.

Microsoft poinformował, że aktualizacja do Windowsa 11 przebiegać będzie tak samo jak wcześniejsze aktualizacje do nowszych wydań systemu Windows 10. Oznacza to, że oprogramowanie udostępniane będzie partiami w oparciu o kompatybilne podzespoły. Na szczęście niecierpliwi użytkownicy pobiorą Windowsa 11 już 5 października 2021 roku z wykorzystaniem narzędzia Windows Update Assistant.

Jeżeli nie zamierzasz aktualizować komputera do Windowsa 11 lub Twoje urządzenie nie jest z nim kompatybilne możesz spać spokojnie. Firma Microsoft nadal rozwijać będzie równolegle Windowsa 10. Oprogramowanie to otrzymywać będzie poprawki zabezpieczeń do 14 października 2025 roku.