Windows 11: wkrótce tryb Eco w Menadżerze Zadań

Microsoft wypuścił Windows 11 i wciąż pracuje nad jego funkcjami. Kolejne dwie to tryb Eco i integracja z Edge w Menadżerze Zadań.

Microsoft ogłosił, że ta druga nowość - czyli integracja Edge - trafi do buildu Windows 11 22000.282, zaś tryb Eco pojawi się jeszcze w tym roku lub na początku przyszłego. Powstaje zasadnicze pytanie - co dają te nowe funkcje? Zintegrowany Edge widzisz na grafice powyżej. Po co to? Jak dowiadujemy się od producenta, Menadżer Zadań będzie mógł dzięki temu lepiej zarządzać zasobami, a użytkownik mieć lepszy wgląd w to, co się dzieje. Przypomnę, że Edge 94 to edycja już gotowa na nowy system Microsoftu, co w połączeniu z integracją ma przełożyć się odczuwalnie na wydajność i szybkość działania przeglądarki.

Dzięki nowej funkcji zobaczysz w Menadżerze Zadań procesy GPU, rozszerzenia i dodatki, otwarte strony oraz inne elementy, z których korzysta Edge (obrazek poniżej). Takie same nowości pojawią się w przypadku niektórych elementów sieciowej edycji Microsoft Office. Jeśli chodzi o tryb Eco, pozwoli on na podejmowanie akcji przeciwko aplikacji intensywnie zużywającym zasoby. Po jego uruchomieniu priorytet takich aplikacji zostanie ustawiony na "niski", pozwalając innym na korzystanie z zasobów.

Foto: WindowsLatest

Źródło: WindowsLatest