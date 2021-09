Windows 11 wprowadza przebudowaną aplikację Zdjęć

Przed nadchodzącą premierą systemu Windows 11, która odbędzie się 5 października, Microsoft właśnie udostępnił całkowicie przeprojektowaną wersję aplikacji Zdjęcia. Wydaje się to być dość dużym ulepszeniem w stosunku do bardzo podstawowej przeglądarki zdjęć, którą mamy obecnie w Windowsie 10.

Dostępna jako część nowej aktualizacji dla użytkowników Windows Insiders z systemem Windows 11 beta, odświeżona aplikacja Zdjęcia ma zupełnie nowy interfejs użytkownika i układ wraz z kilkoma nowymi funkcjami, które mają pomóc w jeszcze lepszym przeglądaniu i edycji zdjęć.

Pumped to share another #Windows11 first look with you - the beautifully redesigned #PhotosApp is coming soon to #WindowsInsiders pic.twitter.com/hraNJAo9iF