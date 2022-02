Windows 11: wszyscy otrzymują nowy Notatnik i odtwarzacz muzyki

Zgodnie z zapowiedziami Microsoftu odświeżone aplikacje systemowe trafiły do wszystkich użytkowników Windows 11.

Zarówno nowa edycja Notatnika jak i odtwarzacza multimediów były dostępne dla uczestników programu Windows Insider już na początku stycznia. Teraz zostają oficjalnie wprowadzone do powszechnego użytku, ale jeśli chcesz z nich korzystać, musisz o to zadbać samodzielnie. Nie są bowiem póki co dostarczane poprzez mechanizm aktualizacji, ale Microsoft Store. Co się właściwie zmienia?

Przede wszystkim mają design przystosowany do estetyki Windows 11, czyli styl Fluent i zaokrąglone rogi okienek. Notatnik ma dostęp do wszystkich systemowych czcionek, może także dopasować się automatycznie do motywu używanego w Win11. Usprawniono także kilka funkcji,w tym "Znajdź".

Media Player zastępuje Groove Music wprowadzone w Windows 10. Będzie to domyślny odtwarzacz multimedialny systemu. Poza wyglądem dopasowanym do Windows 11 nie przynosi żadnych rewolucyjnych zmian. Jeśli korzystało się z Groove i masz tam swoje playlisty, bibliotekę itp., musisz je przenieść do nowego odtwarzacza.

