Windows 11 - wymagania sprzętowe dla nowego systemu

Microsoft ujawnił minimalne wymagania potrzebne do instalacji systemu Windows 11 na komputerze. Sprawdź, czy Twój sprzęt wystarczy, aby to zrobić.

Microsoft zaprezentował Windows 11, oraz przedstawił minimalne wymagania sprzętowe, potrzebne do instalacji oraz działania systemu. Windows 11 oficjalnie pojawi się pod koniec tego roku, jako aktualizacja dla systemów Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 oraz Windows 10. Możesz jednak już teraz zainstalować nowy system, rejestrując się do programu Insider. Sprawdź, jaki sprzęt jest potrzebny do prawidłowego działania Windowsa 11.

64 bitowy , minimum 2 rdzeniowy procesor o taktowaniu 1 GHz lub wyższym (w tym procesory Intela od 8 generacji wzwyż lub najnowsze modele od AMD)

, minimum (w tym procesory Intela od 8 generacji wzwyż lub najnowsze modele od AMD) Minimum 4 GB pamięci RAM

pamięci RAM Minimum 64 GB pamięci operacyjnej

pamięci operacyjnej Karta graficzna obsługująca DirectX 12

Wyświetlacz minimum 720 p

Komputer z modułem TPM 2.0

Komputer musi obsługiwać UEFI i być zdolny do bezpiecznego rozruchu

Jeśli nie wiesz, czy Twój komputer spełnia wszystkie wymagania sprzętowe, możesz to sprawdzić za pomocą aplikacji PC Health Check. Po instalacji wybierz opcję "Sprawdź teraz" w oknie "Wprowadzenie do systemu Windows 11".

W aplikacji PC Health Check możesz sprawdzić, czy Twój komputer spełnia wymagania

Jeśli wszystko będzie w porządku, pojawi się następujący komunikat:

Komunikat z aplikacji PC Health Check

W innym wypadku pojawi się takie okno:

Brak możliwości instalacji Windows 11

Jeśli Twój komputer nie spełnia wymagań, będziesz miał jeszcze czas na zmiany. Windows 10 będzie wspierany do 2025 roku.