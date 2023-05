Windows 11 z funkcją z Windows Vista. Jaką?

Microsoft zaskakuje. Tu odwołanie do Windows 8, tam pomysł skopiowany z Visty.

Windows Vista to system, który uznawany jest za jeden z najgorszych w historii. Wraz z nim pojawiła się funkcja o nazwie Gadżety pulpitu. Jeśli ktoś ich nie pamięta, przypomnę, że były to niewielkie aplikacje, uruchamiane na pasku bocznym w systemie Windows Vista. Możesz przeczytać o tym więcej na tej stronie. I może się to przydać, ponieważ wszystko wskazuje na to, że powrócą one wraz z Windows 11!

W chwili obecnej mamy w najnowszym systemie Microsoftu Widżety. Czym różnią się od Gadżetów? Mają ograniczoną funkcjonalność oraz są umocowane na stałe po lewej stronie. Microsoft pracuje nad ich usprawnieniem, co pozwoli m.in. na ich przypinanie do pulpitu oraz dostęp poprzez panel Widżetów. Będzie także oficjalne wsparcie dla widżetów firm trzecich. To wszystko w celu zwiększenia produktywności użytkownika i jego większej wygody. Brzmi nieźle, ale jak będzie w praktyce - to dopiero czas pokaże.

Widżety na pulpicie. Grafika koncepcyjna. Fot: Reddit

Nie wiemy jeszcze, kiedy nowe rozwiązanie miałoby wejść w życie. Jednak to, że Microsoft nad nim pracuje, znajduje się w dokumentacji systemu. A więc zapewne za jakiś niedługi czas.

