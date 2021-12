Windows 11 z łatką kończąca większość problemów. Podobno

Nowa łatka bezpieczeństwa dla systemu to zarazem naprawienie dwóch poważnych problemów: przerywania działania aplikacji oraz spowolnionego działania całego systemu.

Microsoft opublikował poprawki systemu z okazji Patch Tuesday, teraz zaś dostępna jest łatka o oznaczeniu KB5008215. I jeśli wierzyć opisowi producenta - to bardzo ważna łatka, ponieważ naprawia dwie bolączki Windows 11. Pierwsza to niespodziewane przerwania działania aplikacji w trakcie używania. Druga - likwidacja problemu powodującego ogólne spowolnienie działania systemu operacyjnego, w tym korzystania z dysków twardych, o czym pisaliśmy już kilkakrotnie. Dlatego zalecane jest jej jak najszybsze pobranie i zainstalowanie.

Po wprowadzeniu łatki problemy wymienione powyżej powinny zniknąć. "Powinny" - nie ma gwarancji, że tak na pewno się stanie, ale póki co niczego innego zrobić się nie da. Łatka ma również usprawnić problem z uruchamianiem niektórych aplikacji. Microsoft oczywiście na tym nie zamierza poprzestać - planowane są także zmiany w wyglądzie "jedenastki", w tym wprowadzenie designu będącego połączeniem Mica i Fluent do wszystkich aplikacji. Ale do tego jeszcze sporo czasu - kolejna duża aktualizacja systemu zaplanowana jest dopiero na jesień 2022 roku.

Zobacz również:

Źródło: WindowsLatest