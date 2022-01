Windows 11 z nowym odtwarzaczem multimedialnym

Aplikacja, która zastąpi Groove Music, trafiła do testerów w programie Windows Insider. Dzięki temu wiemy, czego spodziewać się po finalnej wersji.

Microsoft zapowiedział nowy odtwarzacz multimedialny wraz z Windows 11. Ma być to odświeżony, doskonale znany od wielu systemów Windows Media Player. Jest przeznaczony dla Windows 11 od buildu 22000 wzwyż, ale nie będzie aplikacją systemową, a trzeba będzie pobrać go z Microsoft Store. Po raz pierwszy dowiedzieliśmy się o nim w listopadzie 2021, kiedy Microsoft pokazał go w swoim streamie.

Obecnie wersja dla insiderów to odtwarzacz dopasowujący swoją kolorystykę do motywu systemu. Jest zgodny z designem całości, czyli mamy tu zaokrąglone rogi, WinUI itp. Jak donoszą najnowsze przecieki, ma on także pojawić się w Windows 10. Jeśli ktoś używa Groove Music, przejście odbędzie się dość płynnie - nowy odtwarzacz multimedialny zaimportuje całą bazę danych, playlisty i lokalizację zapisanych mediów. Nie ma jednak póki co planowanego terminu powszechnego wprowadzenia WMP do powszechnego użytku - ale obstawiałbym pierwszą połowę tego roku.

