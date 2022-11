Windows 11 z reklamami i w subskrypcji?

Microsoft ma zamiar wprowadzić nowy model dystrybucji swojego systemu operacyjnego.

Jak przyzwyczailiśmy się do tego przez parę dekad, system operacyjny pokazuje reklamy tylko i wyłącznie wtedy, gdy został zainfekowany szkodnikiem typu adware. Jednak może się to za niedługo zmienić. Microsoft rozważa wprowadzenie modelu subskrypcyjnego, w którym będą wyświetlane reklamy. O Windows 365 po raz pierwszy pisaliśmy na naszych łamach w 2015 roku, potem pomysł powrócił w 2021, a teraz znowu mamy z nim do czynienia.

Jaki to wyglądało? Przede wszystkim będzie to usługa streamingowa (SaaS, System-as-a-service), a więc nie ma znaczenia specyfikacja techniczna komputera lub laptopa, z którego korzystasz. Na każdej maszynie będzie działać tak sprawnie i płynnie, jak łącze internetowe pozwala. A korzystać będzie mógł każdy, kto opłaci subskrypcję. Co ważne - poza streamowaniem nie będzie to różnić się od korzystania z zainstalowanego OS-a. A więc nie ma problemu z używaniem aplikacji, gier czy przeglądaniem sieci, a także wprowadzania własnych ustawień.

Choć Windows 365 może wydawać się skokiem na kasę, daje jednak dużo możliwości dla klientów biznesowych oraz osób używających Windowsa do pracy kreatywnej. Jak pokazuje to powyższy zrzut ekranu, planowane są trzy modele subskrypcji, zaś w każdym mamy inną specyfikację - dotyczy to nie tylko ilości RAM, ale również pojemności dysku twardego i ilości procesorów. Warto zauważyć, że plan "Adatum Archive" korzysta z Windows 10 i jest najsłabszą opcją.

A co z tymi reklamami? Wiemy tylko tyle, że mają się pojawić. Ale co będą reklamować, gdzie i z jaką częstotliwością - to pozostaje zagadką. Pierwsze pogłoski donoszą nam, że model subskrypcyjny ma być przede wszystkim przeznaczony dla sprzętów mających kiepskie podzespoły. To właśnie jedna ze wspomnianych zalet dla firm - nie trzeba będzie inwestować w nowy, aby mieć możliwość korzystania z najnowszych rozwiązań.

Kolejna informacja mówi nam o tym, że Windows 365 ma korzystać z m.in. Azure Virtual Desktop. Niestety - brak najważniejszych danych, czyli cen za subskrypcję oraz datę ich uruchomienia. Spodziewamy się, że pojawią z biegiem czasu.

