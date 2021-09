Windows 11 z większą ilością wyskakujących powiadomień? Oby nie!

Nikt nie lubi wyskakujących okienek. Ale na przekór temu Microsoft testuje nowy mechanizm powiadomień w Windows 11, przez który podczas używania systemu może pojawić się ich więcej.

Powiadomienia w Windows 10 nie są zbytnio irytujące. Ot, wyskoczy od czasu do czasu jakaś informacja i tyle. W Windows 11 Insider Preview Build 22458 pojawiła się większa ich ilość, a jak podaje Microsoft - będą to wskazówki pozwalające na pełniejsze wykorzystanie systemu operacyjnego i porady dotyczące poszczególnych jego funkcji. Po raz pierwszy okienka pop-up znalazły się w systemach Windows w roku 2016 i można się było z nich dowiedzieć, że np. najlepsza przeglądarka do oglądania filmów online to Edge. W powszechnej świadomości najbardziej kojarzą się jednak z okienkami o końcu wsparcia Windows 7 i propozycją przejścia na Windows 10.

Microsoft planuje podobne "reklamy" po debiucie Windows 11, dlatego można spodziewać się wyskakujących od czasu do czasu okienek z zachętami do zmiany systemu operacyjnego. W chwili obecnej możemy w ustawieniach Windows 10 zmienić to, kto i kiedy może wyświetlać okienka pop-up na naszym systemie. Pozostaje mieć nadzieję, że tak pozostanie w Win 11, ponieważ producent planuje ponad 100 porad i wskazówek dotyczących korzystania z Windows 11 - i będą one regularnie podsuwane użytkownikom. Wiemy, że znajdą się wśród nich dotyczące nowych skrótów klawiaturowych, optymalizacji gier, zwiększania produktywności podczas korzystania z pakietu Office i inne.

