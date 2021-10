Windows 11 za tydzień polubi się z układami AMD Ryzen

Dzisiejsza aktualizacja Patch Tuesday jeszcze bardziej uwidoczniła problemy komputerów z procesorem AMD Ryzen. Teraz Microsoft oraz AMD obiecali poprawę. Łatka pojawi się w przyszłym tygodniu.

AMD oficjalnie przyznało, że procesory Ryzen cierpią na problemy z wydajnością po aktualizacji do Windowsa 11. Zwiększone opóźnienia w dostępie do pamięci podręcznej L3 mogą skutkować zauważalnym spadkiem wydajności, który w przypadku wybranych procesorów może wynosić aż 15%.

AMD Ryzen 5000 Źródło: amd.com

Czerwoni poinformowali, że pracują wraz z inżynierami firmy Microsoft nad udostępnieniem łatki, która rozwiąże problemy użytkowników komputerów z układami AMD Ryzen.

Microsoft zamierza wydać aktualizację w przyszłym tygodniu - 19 października 2021 roku. Dwa dni później - 21 października pojawi się dodatkowa aktualizacja sterowników od AMD. Oznacza to, że problemy z wydajnością powinny zostać zażegnane równo za tydzień.

Do tego czasu Microsoft zobowiązał się wstrzymać aktualizację do Windowsa 11 na komputerach wyposażonych w procesory AMD. Jednocześnie firma nie zablokowała możliwości ręcznej aktualizacji do nowego systemu. Jest to jednak mocno odradzane.