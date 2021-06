Windows 11 zainstalujesz za darmo, ale z jednym "ale"

Użytkownicy znaleźli nowy błąd, do którego szybko przyznał się Microsoft. Od dziś musimy spełnić nowe wymagania, by zainstalować Windows 11 za darmo.

Microsoft oficjalnie potwierdził, że Windows 11 jest darmową aktualizacją dla użytkowników Windows 10, ale też ogłosił nowe wymagania systemowe dla jej zainstalowania.

Jednym z wymagań jest posiadanie TPM (Trusted Platform Module) - to jedna z najprostszych i najskuteczniejszych metod zabezpieczenia komputera przed niepowołanym dostępem. Jeśli masz starszy sprzęt (do 2016 roku), tego modułu może brakować. Tak samo jest w przypadku płyt głównych w komputerach złożonych samodzielnie. Oznacza to, że większość użytkowników z niestandardową budową PC nie ma modułu TPM.

Według strony Microsoftu poświęconej specyfikacjom Windows, TPM 2.0 to minimum, ale według innego artykułu pomocy technicznej, minimalne wymagania to TPM 1.2, 4GB pamięci RAM i 64-bitowy dwurdzeniowy procesor o częstotliwości taktowania 1GHz+.

Wychodzi na to, że to właśnie użytkownicy odkryli nowe wymagania, a Microsoft szybko przyznał się do błędu i uaktualnił oficjalne wymagania.

nowe wymagania po lewej/ stare wymagania po prawej

Prawdziwe i potwierdzone wymagania minimalne to:

1 GHz lub szybszy z 2 lub więcej rdzeniami

64-bitowy procesor

4GB pamięci RAM

64 GB+ pamięci masowej

TPM (Trusted Platform Module) wersja 2.0

DirectX 12 lub nowszy.

Wersje TPM piniżej 2.0 nie są obsługiwane.

Microsoft dzisiaj również zaktualizował "PC Health Check", czyli nowe narzędzie, które będzie podawać informacje o tym, że system nie jest gotowy do aktualizacji z różnych powodów.

