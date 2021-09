Windows 11: zobacz i przetestuj odświeżone Zdjęcia

Do premiery Windows 11 mniej, niż miesiąc, więc Microsoft pokazał nową wersją aplikacji Zdjęcia. Ta aplikacja systemowa trafiła już do uczestników programu Windows Insider oraz sklepu Microsoftu.

Windows 11 tuż-tuż, a my już wiemy, jak będzie wyglądać ogólny design, Paint, Narzędzie Wycinanie o kilka innych elementów, z których korzystamy na co dzień. Raz już nowe Zdjęcia pokazano, ale nie był to koniec zmian. Aplikacja uzyska nowy wygląd - będzie do niego wykorzystany oczywiście Fluent Desing.

Nowa wersja trafiła już do Insiderów, a co ważne - nie będzie ona dostępna wraz z debiutem Windows 11! Dlaczego zatem Microsoft w ogóle ją stworzył? Otóż zainteresowani będą mogli zaktualizować posiadaną poprzez Microsoft Store. Nosi tam nazwę Zdjęcia Microsoft. Zmiana widoczna na pierwszy rzut oka to zaokrąglone rogi, ponadto mamy pięć obszarów: Kolekcja, Albumy, Osoby, Foldery oraz Edytor Wideo. Domyślnie widok nastawiony jest na Kolekcje.

Zobacz również:

Foto: H Tur/PC World

W tym widoku zdjęcia posegregowane są chronologicznie. Z kolei Albumy ukazują zdjęcia posegregowane przez Ciebie lub automatycznie. Foldery to lokalizacje plików, a Edytor wideo umożliwia dodawanie efektów specjalnych dla zdjęć i klipów wideo. Po wyborze zdjęcia do edycji otrzymujemy szereg opcji, z dodawaniem napisów 3D włącznie. Liczba opcji jest spora i sprawia, że Zdjęcia pod względem edycji mogą śmiało konkurować z darmowymi aplikacjami do obróbki materiałów graficznych.

Foto: H Tur/PC World

Ilość zmian na lepsze jest imponująca, jednak zamiast opisywać je wszystkie, zachęcam po prostu do zaktualizowania Zdjęć i poświęcenie kilkunastu minut na samodzielnie odkrywanie wszystkich możliwości. Powiem tylko tyle, że Microsoft bardzo pozytywnie zaskoczył. Warto spróbować!

Źródło: Windows Latest