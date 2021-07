Windows 11 - zobacz zmiany w Microsoft Edge

Przeglądarka Microsoft Edge może otrzymać nowy i unowocześniony wygląd. Wszystko dzięki nowej funkcji.

Windows 11 stwarza środowisko, w którym Microsoft oraz wielu innych producentów może wprowadzić wiele nowości. Amerykański gigant przygotował programistom nową funkcję „Mica”. Może się ona okazać szczególnie przydatna projektantom aplikacji.

Dzięki Mice zmieni się wygląd projektowanych aplikacji. Umożliwi ona tworzenie okien o zaokrąglonych rogach oraz pozwoli na płynniejszą interakcję aplikacji z tłem pulpitu. Ta funkcja pojawi się w nowej wersji przeglądarki Microsoft Edge oraz Fluent Design.

Samo Fluent Design nie jest niczym nowym w ofercie Microsoftu, ponieważ jest już udostępniony nie tylko posiadaczom Windowsa 11, ale także Windowsa 10. Część z publikowanych aplikacji została już tworzona w oparciu o ten system, jednak wielu z dostępnych funkcji wciąż nie uświadczymy w przeglądarce Microsoft Edge. To ma się jednak wkrótce zmienić.

Jeszcze w 2020 roku firma twierdziła, że efekt przezroczystości wykorzystany w Microsoft Edge nie należy do listy priorytetów projektowych dla nowej wersji przeglądarki, nawet pomimo świetnego przyjęcia ze strony użytkowników. Wygląda jednak na to, że to podejście się zmieniło. W najnowszej aktualizacji Edge Canary dla Windowsa 11 w końcu możemy zobaczyć jak wykorzystano Fluent Design oraz efekt przezroczystości.

Aktualizacja interfejsu Edge wprowadza to rozwiązanie do wszystkich rozwijanych okienek menu. Już na pierwszy rzut oka przeglądarka wygląda dużo bardziej nowocześnie i z pewnością wpłynie to pozytywnie na ogólną funkcjonalność przeglądarki.

Tak jak wspomnieliśmy na początku, rozwiązania Fluent Design nie są jedynymi nowościami w przeglądarce. Pasek główny wykorzystuje bowiem funkcję Mica. Na pierwszy rzut oka obie wyglądają dość podobnie, jednak Mica wprowadza nieco zaokrąglone rogi otwieranych kart. Dodatkowo wykorzystuje ona motywy kolorystyczne tapety, aby stworzyć dla nich rozmazane tło.

Deweloperzy mogą wykorzystać funkcję Mica w swoich programach aby stworzyć „hierarchię kolorów” oraz poprawić przejrzystość aplikacji. W tym momencie Microsoft testuje to rozwiązanie jedynie na pasku głównym przeglądarki, więc na pierwszy rzut oka możemy go nawet nie zauważyć, zwłaszcza, jeżeli korzystamy z ciemnego tła. Microsoft rozjaśnił także nieco menu przeglądarki oraz dodał większe odstępy pomiędzy przyciskami zamknięcia i minimalizacji programu.

Źródło: windowslatest.com