Windows 11X, czyli system, który nie istniał. A czy zaistnieje?

To mógłby być następca Windows 10X. Ale ten nie wyszedł, prawda?

Jeśli ktoś nie pamięta, przypomnę - Windows 10X był projektowanym systemem operacyjnym, stanowiącym odchudzoną wersję Windows 10. Miał być przeznaczony dla urządzeń przenośnych, jednak Microsoft wycofał się z planów wprowadzenia go na rynek, a zamiast tego zaczął prace nad Windows 11 - gdzie zaimplementowano kilka pomysłów z 10X. Ale co by było, gdyby system jednak się ukazał, a potem jego odpowiednik analogiczny do standardowej wersji Windows 11?

Na to pytanie postanowił odpowiedzieć użytkownik YouTube, podpisujący się jako AR4789. Efekty jego przemyśleń i pomysłów prezentuje poniższy materiał wideo, do którego obejrzenia serdecznie zapraszam. Choć nie ma tu żadnych rewelacyjnych zmian - głównie widzimy poprzenoszone elementy interfejsu - to miło się ogląda taki koncept.

Zobacz również:

Co jest ciekawym pomysłem, to możliwość instalacji Windows 11X na urządzeniach nie spełniających wymogów standardowej edycji. Czyli - nie są potrzebne Bezpieczny Rozruch oraz TPM 2.0. Być może ktoś z Microsoftu rzuci okiem na powyższy materiał wideo i zainspiruje go to do zaproponowania wdrożenia niektórych pomysłów w Windows 11 lub Windows 12?

Źródło: Neowin, YouTube