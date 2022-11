Windows 12. A ja się pytam: czy na pewno go potrzebujemy?

Wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że w 2024 roku powitamy Windows 12. Ale rodzi to zasadnicze pytanie - czy nowy system z rodziny Windows ma sens?

Obiecanki-cacanki, czyli Microsoft w akcji

Jak wszyscy pamiętamy, Windows 10 był od 2015 ogłaszany wszem i wobec jako "ostatni system z rodziny". Microsoft deklarował, że już nie pojawią się jego następcy, a "dziesiątka" będzie rozwijana na bieżąco. Nie ukrywam - była to zapowiedź miła, tym bardziej, że podczas premiery Windows 10 mieliśmy na rynku wciąż popularny Windows XP, Windows 7 (ten do dzisiaj ma ok. 10% globalnego rynku), Windows 8, Windows 8.1, gdzieniegdzie była także w użyciu Vista. Nie można było się dziwić, że producent chciał zaprowadzić porządek i zamiast tworzyć łatki dla kilku wersji "okienek" chce mieć jeden system, na którym będzie mógł poważnie się skupić - ku naszej satysfakcji i swojemu zarobkowi.

Przez pięć lat wszystko szło zgodnie z zapowiedziami - Windows 10 udanie się rozwijał, pojawiły także pogłoski o jego "chudszej" wersji, czyli Windows 10X. Było to w drugiej połowie 2020 roku, ale parę miesięcy później jak grom z jasnego nieba uderzyła informacja, że Microsoft prowadzi zaawansowane prace nad Windows 11. No i jak już wiemy - wprowadził go na rynek zgodnie z planem, a jak wypadł w trakcie pierwszego roku... to już zupełnie inna historia.

Co jednak pokazuje nam to doświadczenie - Microsoftowi nie można po prostu zaufać. Windows 10 miał być ostatni, a tu nagle producent wyskakuje z Windows 11. A wsparcie dla Windows 10 zakończy się w 2025 roku. Można złośliwie zauważyć, że przez "ostatni system" MS rozumie taki, który wspiera przez dekadę.

Windows 12 - no ale właściwie to po co...?

Na Windows 11 rodzina się nie zakończy, ponieważ Windows 12 jest już prawdopodobnie projektowany. Wszelkie informacje na ten temat zamieszczam w tym tekście. Jest on aktualizowany na bieżąco, w miarę pojawiania się kolejnych informacji oraz przecieków, dlatego zawsze masz pewność, że poznajesz wszystko, co jest do tej pory na jego temat wiadome. Ja jednak pozwolę sobie zadać jedno, zasadnicze pytanie - a po co nam on?

Zobaczmy na różnice pomiędzy Windows 10 a Windows 11. W nowym systemie przesunięto menu Start na środek, dodano widżety oraz odświeżono wygląd. Po jego premierze znalazłem w sumie 10 funkcji, które mogą się spodobać - znajdziesz je tutaj - jednak nie dla każdego są one przydatne. Przykład? Obsługa aplikacji z Androida. Nie używam. Inny przykład - pełne wsparcie dla DirectX 12 Ultimate. Grywam od przypadku do przypadku, dlatego nie jest to dla mnie jakiś wyznacznik. Oczywiście ja to nie świat i zdaję sobie sprawę, że coś, co nie podoba się mi, może być wyczekiwane przez kogoś innego. Ale ja również jestem konsumentem i dla mnie to nic ciekawego, co skłaniałoby do wydania pieniędzy na nowy system lub też przejście na nowy z obecnie używanego.

No a czym może mnie zaskoczyć Windows 12? Microsoft przesunie menu Start na bok? W końcu wprowadzi możliwość używania kart w Eksploratorze? A, przepraszam - w Windows 11 to już jest od aktualizacji 22H2, która - nomen omen - mogła skutecznie do używania "jedenastki" zniechęcić. Wydaje się, ze w temacie systemów operacyjnych mamy już wszystko, co tylko możliwe. Oczywiście mogę się mylić, ale zazwyczaj jest tak, że jeśli w systemie jakiejś funkcji nam brakuje, załatwiają to programy firm trzecich. Są one nierzadko dostępne w MS Store.

Microsoft może oczywiście tłumaczyć, że nowy system będzie znacznie lepiej współpracować z nowymi podzespołami. I to fakt - odpowiednie rozwiązania mogą sprawić, że będzie możliwe osiągnięcie pełnej wydajności przyszłych kart graficznych i procesorów. Ale czy nie dałoby się tego załatwić przez wprowadzenie odpowiednich łatek do obecnych systemów oraz odpowiednio zaktualizowane sterowniki? Czy trzeba w tym celu od razu budować system operacyjny od podstaw?

Na te pytania raczej odpowiedzi od Microsoftu nie otrzymam. Co prawda jedna rzecz może wskazywać na to, że Windows 12 ma szansę być niezłym systemem (więcej na temat tutaj), ale znając Microsoft, można spodziewać się dosłownie wszystkiego.

