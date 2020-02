Windows 12 Lite - to nie żart, taki system można kupić

Kosztuje 15 funtów. Można nabyć go na płycie DVD. Całkowicie odporny na wirusy. Można używać go wraz z Windows 7 oraz Windows 10. To Windows 12 Lite. Ale... o co chodzi?!

Windows 10 to finalny system operacyjny Windows, a pokazany niedawno Windows 11 to fanowska koncepcja, jak mógłby wyglądać kolejny produkt Microsoftu. Jednak Windows 12 Lite istnieje realnie. Jeden z użytkowników Reddit odkrył sprzedającego go wystawcę na lokalnych targach komputerowych w Wielkiej Brytanii. System dostarczany jest na zafoliowanej płycie DVD - co kojarzy mi się z latami 90-tymi, kiedy to sprzedawano tak na bazarach gry i programy. Jest to dysk instalacyjny, a link do strony internetowej z instrukcją instalacji został nadrukowany na płycie. Czym cechuje się Windows 12 Lite? Jak czytamy na ulotce: nie wymaga żadnych aktualizacji, jest odporny na wirusy i oprogramowanie ransomware, uruchamia się trzy razy szybciej niż Windows 10 (około 15 sekund), możesz używać systemu Windows 12 równolegle z systemem Windows 10 lub Windows 7, ponad 80 000 programów jest dostępnych za pośrednictwem menedżera oprogramowania, idealny dla graczy korzystających z platformy Steam i sterowników Nvidia, żadnych licencji i kluczy instalacyjnych - raz kupujesz i możesz go zainstalować na dowolnej liczbie komputerów. Ponadto nie przekazuje żadnych informacji do Microsoftu, a wszelką pomoc znajdziesz na dedykowanym forum. Oficjalna strona internetowa (ta nadrukowana na płycie) jest bardzo prosta - wykonana w stylu witryn z lat 90-tych. Pokazuje sześć slajdów z różnymi tapetami dla Windows 12 Lite oraz instrukcją instalacji. I dopiero tam możemy przeczytać, że system ten używa...tła pulpiut Windows 10, zaś same mechanizmy to po prostu zmodyfikowany Linux Lite, będący wariantem Ubuntu. Jak czytamy dalej: "grupą docelową są użytkownicy, którzy szukają alternatywy dla systemu Windows 7". A zdaniem twórców, Windows 12 Lite to nie tylko system operacyjny, ale „świetny system operacyjny”, który może być również zainstalowany i używany równolegle z Windows 10. Ten pseudo-Windows można zamówić na stronach w dwóch wersjach (32- i 64-bit), a cena to 15 funtów, czyli jakieś 77 złotych. No cóż, miło, że ktoś miał pomysł, jednak całkowicie zapomniał przy tym o takich rzeczach, jak prawa autorskie czy też podszywanie się pod inny produkt i wprowadzanie konsumentów w błąd. Microsoft jest bardzo wyczulony na takie przypadki i z pewnością już prawnicy szykują odpowiednie pozwy. Warto też dodać, że systemy Linuksowe słyną również z tego, że są darmowe, a tu ktoś dodał parę rzeczy od siebie i chce na tym zarabiać. Jak na razie nie wiadomo, kto za tym konkretnie stoi, ale z pewnością szybko się tego dowiemy. Źródła: Reddit, PC Welt