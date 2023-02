Windows 12: jak sztuczna inteligencja może go ulepszyć?

Wprowadzenie SI do Bing to tylko pierwszy krok do integracji z nią "okienek". Jak może pomóc przy systemie Windows 12?

Spis treści

Początek 2023 roku to dużo zamieszania wokół ChatGPT, a także innych sztucznych inteligencji. Microsoft integruje swoją wersję chatbota do wyszukiwarki Bing, Google pokazują własną - Bard, zaś chińskie Baidu szkoli inną, o imieniu Ernie. Nie da się ukryć, że internet czekają poważne zmiany, których zaczniemy doświadczać już w nadchodzących tygodniach.

Sztuczna inteligencja daje ogromny potencjał,a ponieważ już jakiś czas temu Microsoft zapowiedział jej wdrożenie do systemu Windows 12, można zastanowić się, w jaki sposób zostanie wykorzystana? Możliwości jest wiele, a w tym tekście pokazuję cztery przykładowe, które miałyby sens. Oczywiście co zrobi Microsoft, to wiedzą tylko jego projektanci, jednak naszym zdaniem wymienione poniżej są bardzo praktyczne.

Zobacz również:

Windows 12 - wyszukiwanie z użyciem SI

Do czego służy ChatGPT? Do odpowiadania na zadawane pytania. Jak to robi? Wyszukuje w swoich zasobach właściwej odpowiedzi. Dlaczego nie przenieść tego schematu do systemowej wyszukiwarki? Dzięki temu można by szybko znajdować najbardziej dopasowane zasoby na lokalnych dyskach twardych, w dyskach i folderach sieciowych użytkownika, a także w samym internecie. Działanie SI w wyszukiwarce mogłoby objąć także skrzynki e-mail. Jak pokazuje to integracja z Bing, rozwiązanie tego typu ma sens!

Windows 12 - SI jako asystent

Fot.: TheVerge

Jeśli ktoś korzystał z pakietu Office pod koniec lat 90-tych i na początku XXI wieku, z pewnością pamięta irytującego asystenta - Spinacz. Potem była Cortana, którą można nazwać porażką. Ale gdyby tak w Windows 12 pojawił się napędzany przez sztuczną inteligencję asystent, miałoby to sens. Mógłby zastąpić choćby Centrum Powiadomień i informować o wszystkim, co istotne - zaczynając od pojawienia się nowej wersji używanej przez Ciebie aplikacji, kończąc na sugerowaniu ustawień samego systemu i pilnowania zaplanowanych zadań. No i znacznie wspierałby tworzenie treści, aczkolwiek tutaj byłaby także potrzebna kontrola antyplagiatowa.

Windows 12 - optymalizacja systemu

W chwili obecnej mamy liczne narzędzia do optymalizacji systemów Windows (tutaj pokazuję najlepsze). A gdyby tak kazać sztucznej inteligencji wykonywanie tej właśnie czynności, czyli usuwania zbędnych plików, przestarzałych kluczy rejestru, resztek po usuniętych aplikacjach itp.? Co prawda twórcy narzędzi do optymalizacji byliby mocno niepocieszeni, ale użytkownikom odpadałaby konieczność zakupu takich programów. Aczkolwiek znając Microsoft obawiam się, że "czyściciel" tego producenta mógłby czasem usuwać pliki, jakich wcale nie chcemy się pozbywać, dlatego zastrzegam, że musiałaby pojawić się możliwość wykluczenia wybranych folderów lub rodzajów plików.

Windows 12 - aplikacje z SI

W systemie Windows 11 mamy sporo preinstalowanych aplikacji, a dzięki SI w Windows 12 może być ich jeszcze więcej. Ponieważ sztuczna inteligencja często pytana o przepisy, mogłaby podpowiadać, co możesz przygotować - i w jaki sposób! - przy użyciu tego, co masz w lodówce. Mogłaby też pomóc w planowaniu podróży, podpowiadać promocje w okolicznych sklepach itd.

Oczywiście to tylko cztery pomysły - nic nie stoi na przeszkodzie, aby było ich znacznie więcej. Podejrzewam, że w miarę zbliżania się do 2024 roku powinniśmy mieć coraz więcej informacji na jego temat.

Źródło: TechAdvisor