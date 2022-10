Windows 12 systemem skazanym na sukces? Pewna rzecz może na to sugerować...

Chociaż Microsoft milczy jeszcze na temat (prawdopodobnie) nadchodzącego systemu operacyjnego, mamy jednak coś, co może świadczyć o tym, że może być to hit.

Spis treści

Windows 12 - co o nim wiemy?

Jak na razie o Windows 12 wiemy niewiele - wszystko, co jest nam znane na ten temat, a także nasze przewidywania, zbieramy w tym artykule. W chwili pisania tego tekstu Microsoft zalicza wpadkę za wpadką - najpierw wypuścił aktualizację dla Windows 11 o nazwie 22H2, która sprawiła mnóstwo problemów, a następnie miał miejsce październikowy Patch Tusday, który zaszkodził zarówno Windows 11, jak i Windows 10. Pozostaje mieć zatem nadzieję, że producent wyciągnie wnioski z obecnych kłopotów i "dwunastka" nie będzie mieć podobnych problemów.

Windows 12 - dlaczego ma szanse na sukces?

Windows 12 ma szansę wyjść na plus nie tylko z tego powodu. Jak pokazuje to historia dotychczasowych edycji "okienek", jakoś tak wyszło, że od czas Windows XP Microsoftowi udaje się podbić rynek co drugim systemem operacyjnym. Problem polega na tym, że gdy coś działa dobrze, MS jakby na siłę upiera się, aby to modyfikować i zmienić na lepsze. Zazwyczaj z opłakanym skutkiem, więc po klapie nowej propozycji zaczyna korzystać z rozwiązań jej poprzednika i coś w końcu wychodzi. A potem - znowu zaczyna swoje majsterkowanie.

Zobacz również:

Dlatego można ułożyć taką listę - pogrubieniem oznaczam systemy uznawane po dziś dzień za dobre:

Windows XP

Windows Vista

Windows 7

Windows 8

Windows 10

Windows 11

Kto jest następny w kolejności? Oczywiście Windows 12, czyli można wyciągnąć wniosek, że teraz czas na ten udany produkt. Windows 11 nie jest do końca taki zły, a z pewnością przejdzie do historii jako pierwszy system z rodziny, który w końcu wprowadził karty do Eksploratora Plików. Jednak już w trakcie pierwszego roku swojego istnienia sprawił tyle problemów, że wielu użytkowników pożałowało, że nie są wciąż na Windows 10.

Fot.: Microsoft

I tak jest pewien progres. Przy projektowaniu Windows 8 jakiś geniusz z MS stwierdził, że przycisk Start jest niepotrzebny i znikł on z pierwszego wydania. Gdy okazało się, że jednak jest używany przez ludzi, było co nieco za późno. Dlatego do Windows 10 wrócił Start w podobnej formie jak w Windows 7, ale za to w Windows 11 wyrzucono go na środek. Po co? Złośliwi mówią, że projektanci Microsoftu zapatrzyli się na macOS.

Tak więc biorąc pod uwagę nasze doświadczenia z dotychczasowymi systemami Windows, edycji z numerem 12 przewidujemy raczej sukces. Warunkiem powodzenia będzie słuchanie przez Microsoft głosu samych użytkowników, którym większość nowatorskich pomysłów raczej się nie podoba. I trzymamy kciuki, aby tak się stało.