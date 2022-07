Windows 12 w 2024 roku? Pewne rzeczy na to wskazują

Windows 10 ostatnim systemem Microsoftu - to już od dawna nieaktualne. A czy będzie nim Windows 11? Pojawiły się informacje, które temu przeczą.

Windows Central raportuje, że Microsoft powraca do trzyletniego cyklu wydawniczego systemów. Jak pamiętamy, Windows 10 opublikowano w 2015 roku, a Windows 11 w 2021, czyli mamy sześć lat różnicy. Jednak Windows 8 wydano w 2012, trzy lata po Windows 7 (2009), ten z kolei dwa lata po Windows Vista. Tak więc różnica wynosiła 2-3 lata. W przypadku Windows 11 zniknęły duże aktualizacje dwa razy do roku, jak to miało miejsce w przypadku Windows 10, zaś zamiast nich dano jedną dużą, jesienną (będzie nią 22H2), ale ma zostać podniesiona częstotliwość mniejszych aktualizacji - do czterech rocznie.

Według raportu zmiany te nazywać się będą Momentami (Moments). Każda będzie pakietem dodającym nowe funkcje oraz poprawiającym bugi i optymalizującym działanie całości. Czyli w sumie nic ponadto, co znamy. Zmieni się jednak sposób ich dostarczania - będą pojawiać się w Windows Update i czekać, aż użytkownik pozwoli je zainstalować. Ale uwaga - systemowe aplikacje będą aktualizowane niezależnie od Momentów. No dobra, ale co to ma wspólnego z Windows 12?

Zobacz również:

Otóż wraz z przejściem na cykl jednej dużej aktualizacji rocznie i czterech Momentów Microsoft wprowadził podobno zasadę publikowania nowej, dużej wersji systemu raz na trzy lata. I wedle logiki można rozplanować to tak: 2021 - pierwsza wersja Windows 11, 2022 - duża aktualizacja 22H2, 2023 - duża aktualizacja 22H3, 2024 - Windows 12. Zastrzegam jednak, że to dane płynące z przecieków (co prawda z samego Microsoftu, ale jednak są to przecieki) i nie muszą oddawać faktycznego stanu rzeczy. Jednak jeśli się sprawdzą, do premiery nowego systemu Windows pozostały zaledwie dwa lata.

Źródło: WindowsCentral, PC World