Windows 12 - wymagania, data premiery, cena [03.06.2023]

Choć jeszcze jakiś czas temu powstanie Windowsa 12 wydawało się żartem, coraz więcej dowodów wskazuje na to, że pojawi się na rynku. Oto wszystko, co wiemy na ten temat.

Pierwsze wzmianki o Windows 12 pojawiły się w połowie lipca 2022 roku. Pisałem wówczas:

"(...)wraz z przejściem na cykl jednej dużej aktualizacji rocznie i czterech Momentów Microsoft wprowadził podobno zasadę publikowania nowej, dużej wersji systemu raz na trzy lata. I wedle logiki można rozplanować to tak: 2021 - pierwsza wersja Windows 11, 2022 - duża aktualizacja 22H2, 2023 - duża aktualizacja 22H3, 2024 - Windows 12.(...)"

Jednak już wcześniej, na początku 2021 roku, pojawiały się wzmianki o tym, że Microsoft szykuje kolejny system. Były to przede wszystkim żarty, aczkolwiek niespodziewanie zmieniły się w prawdopodobieństwo. Jakby nie było Windows 10 miał być ostatnim systemem w dziejach - i co? I mamy już od prawie roku Windows 11. Powstało zresztą częściowo na bazie Windows 10X, który ostatecznie nigdy nie ujrzał światła dziennego.

W tym tekście zbieramy wszystkie informacje na temat Windows 12, a artykuł będzie aktualizowany w miarę pojawiania się kolejnych wieści. Jeśli zamiast czytać wolisz oglądać i słuchać - mamy dla Ciebie wersję wideo tego tekstu.

Czy Windows 12 powstanie?

Prawdopodobnie. Dlaczego? Windows XP i Windows 7 są aktualizowane od odpowiednio 12 i 11 lat, a Windows 10 w 2025 roku będzie mieć 10 lat. Windows 8 był wspierany tylko przez cztery lata, ale jest wyjątkiem oraz przykładem na to, że producent wziął sobie do serca powszechną krytykę. Jeśli zatem dodamy do zestawienia Windows 11, wsparcie dla niego powinno trwać do 2031-2033 roku. W takiej sytuacji nowy system powinien pojawić się parę lat wcześniej.

Kolaż: H Tur/PC World

Prace nad Windows 12 potwierdzają rzadkie póki co przecieki, z których możemy dowiedzieć się, że nazwa kodowa Windows 12 to Next Valley. To oczywiście nawiązanie do dużych aktualizacji Windows 10 i 11, których kody to "Sun Valley".

Windows 12 - data premiery

Wszystkie znaki wskazują póki co na rok 2024, a ponieważ zarówno Windows 10, jak i Windows 11 ukazały się na jesieni, zapewne i Windows 12 zostanie udostępniony o tej porze roku. Jednak powinien zostać zapowiedziany przynajmniej pół roku wcześniej.

AKTUALIZACJA 27.09.2022

Najnowsze pogłoski mówią o tym, że pod koniec roku 2024 system trafi jedynie do wybranych użytkowników, a do szerszej dystrybucji ma zostać przekazany dopiero w 2025. Być może pierwsi użytkownicy będą zarazem jego beta-testerami, dzięki którym system trafi na miliony urządzeń bez błędów.

AKTUALIZACJA 25.10.2022

Ponieważ Windows 11 ukazał się 5 października, a duża aktualizacja Windows 22H2 pojawiła w połowie września, premiera Windows 12 powinna mieć miejsce w drugiej połowie września lub na początku października.

Windows 12 - za darmo?

Prawdopodobnie tak, ale tylko dla użytkowników Windows 11. Czyli tak, jak miało to miejsce przy przechodzeniu z Windows 7 na Windows 10 oraz z Windows 10 na Windows 11. Oprócz tego powinna być także dostępna płatna wersja instalacyjna w formie cyfrowej lub na płycie DVD. Koszt zapewne będzie uzależniony od rodzaju edycji - tańsza Home i droższa Pro. Należy jednak zauważyć, że prawdopodobnie opcja darmowego przejścia z Windows 11 na Windows 12 będzie dostępna tylko przez pewien czas. Podobnie w drugą stronę - czyli gdy zdecydujesz się z Windows 12 wrócić na Windows 11.

Oczywiście należy także wziąć pod uwagę fakt, że gdy nastąpi premiera Windows 12 zacznie się on pojawiać na nowych laptopach i zestawach desktopowych. Dlatego gdy ktoś będzie nabywać nowy sprzęt, od razu zacznie od Windows 12.

Windows 12 - wymagania sprzętowe

Za wcześnie jeszcze, aby odpowiedzieć na to pytanie. O ile przy Windows 11 same wymogi co do ilości pamięci RAM czy procesora były znośne, o tyle niespodziewane okazało się TPM 2.0 oraz Secure Boot. Trudno zatem powiedzieć, czego jeszcze będzie wymagać Microsoft? Zapewne same wymagania sprzętowe nie będą niższe niż przy Windows 11, a więc 4 GB RAM minimum, 64 GB miejsca na dysku oraz wyświetlacz obsługujący rozdzielczość 720p.

AKTUALIZACJA 27.03.2023

Pojawiły się pierwsze przecieki dotyczące specyfikacji Windows 12. Potwierdzają pozostawienie wymogów związanych z TPM 2.0 oraz Secure Boot, ale mamy informację o zdublowaniu ilości minimalnej pamięci RAM. Ma być to 8 GB. Ponadto plotka głosi, że do instalacji systemu może być niezbędny dysk SSD.

Windows 12 - co nowego zaoferuje?

Biorąc pod uwagę fakt, że Microsoft nie umieścił jeszcze wszystkich planowanych nowych rzeczy w Windows 11, próba przewidzenia nowych funkcji w Windows 12 przypomina wróżenie z fusów lub układanie własnej listy życzeń. Aczkolwiek pojawiają się spekulacje, że nowy system zostanie zbudowany na nowo, a nie na bazie "jedenastki". Dlatego możemy spodziewać się dosłownie wszystkiego. Być może do czasu premiery urządzenia składane zostaną upowszechnione i Windows 12 będzie w stanie je obsługiwać? Pewne jest, że na pewno będą w systemie obsługa gestów oraz widżety.

AKTUALIZACJA 04.10.2022

Spodziewamy się, że skoro programy Windows Insider działają zarówno z Windows 10, jak i Windows 11, również Windows 12 będzie mieć tego typu opcję dołączenia.

AKTUALIZACJA 10.10.2022

W sieci znaleźć można koncepcyjne wideo pokazujące instalację systemu Windows 12.1 oraz interfejs systemu. Jest to oczywiście projekt autorski, ale wygląda na tyle ciekawie, że warto go obejrzeć.

Pozostaje tylko cierpliwie czekać na dalsze informacje.

AKTUALIZACJA 14.10.2022

Podczas konferencji Ignite pokazano prototypową koncepcję designu oraz interfejsu dla aktualizacji Next Valley. Można zatem przypuszczać, że jest to potencjalny design Windows 12. Niestety, z konferencji wyciekł tylko jeden zrzut ekranu, który pokazujemy poniżej.

Fot.: Neowin

Z informacji wiemy jednak, że była co najmniej jeszcze jedna, z transparentnym paskiem interfejsu w górnej części ekranu. Ogólnie widać, że Microsoft idzie z interfejsem w kierunku macOS - co zresztą widzimy już w Windows 11.

AKTUALIZACJA 20.10.2022

Microsoft zadecydował, że Windows 11 będzie otrzymywać jedną dużą aktualizację rocznie oraz pomniejsze, nazywane Momentami. W Windows 12 możemy oczekiwać podobnego rozwiązania, ale dopóki producent nie wypowie się o tym oficjalnie, są to tylko spekulacje. Jeśli pojawią się Momenty, można spodziewać się prawdopodobnie od dwóch do czterech rocznie.

AKTUALIZACJA 05.12.2022

W sieci pojawił się nowy, interesujący koncept Windows 12. Na materiale wideo system wygląda bardzo podobnie do Windows 11, ale zarazem ma swoje ciekawe zmiany. A ponieważ obraz wart tysiąca słów, zapraszam do obejrzenia poniższej prezentacji.

Trzeba przyznać, że powyższa koncepcja wypada bardzo zjawiskowo. Ale czy Microsoft zwróci na nią uwagę? Cóż, raczej nie.

AKTUALIZACJA 21.12.2022

Portal Windows Central wymienia cztery elementy, które powinny znaleźć się w Windows 12. Są to:

skalowalność pozwalająca na dopasowanie funkcji systemu do możliwości sprzętowych oraz potrzeb użytkownika;

odświeżenie ekranu blokady - dodanie do niego wyświetlania powiadomień oraz innych informacji dla użytkownika;

bardziej dynamiczny interfejs użytkownika - pozwalający ma przełączanie pomiędzy klasycznym urządzeniem a dotykowym;

większa integracja z Androidem.

Nasze propozycje znajdziesz w tym tekście.

AKTUALIZACJA 13.01.2023

Ukazał się build 25276 dla Windows 11. Co warto zauważyć, przy włączaniu w nim Microsoft Support Diagnostic Tool (MSDT), czyli systemowego narzędzia diagnostycznego, pojawia się informacja, że zostanie ono wycofane w 2025 roku. Oznacza to, że w Windows 12 nie będzie ono dostępne. A przypomnę, że pojawiło się po raz pierwszy z Windows 7, czyli w 2009 roku. Niestety, aż za często zdarzało się, że luki w nim wykorzystywali hakerzy do przeprowadzania cyberataków. Likwidacja MSDT pomoże podnieść bezpieczeństwo nadchodzącego systemu operacyjnego.

Fot.: Rafael Rivera/Twitter

Źródło aktualizacji: Neowin

AKTUALIZACJA 16.01.2023

Panos Panay, pełniący w Microsofcie funkcję dyrektora ds. produktów i Windowsa, oznajmił, że Windows 12 będzie korzystać z wbudowanej Sztucznej Inteligencji. Zdradził, że trwają już zaawansowane prace nad jej integracją z systemem operacyjnym. Ma ona "całkowicie odmienić sposób myślenia o Windows" i być zarazem maksymalnie użyteczna, jak i osobista. Jak jednak podkreślił, wymaga odpowiedniego sprzętu, którym nie wszyscy dysponują. Sugeruje to, że może opierać się na rozwiązaniach chmurowych. Przynajmniej częściowo, czyli niezbędne będzie stałe połączenie z siecią.

Można także podejrzewać, że Microsoft doda do wyszukiwarki Bing takie rozwiązania, jak ChatGPT i OpenAI. Może być ciekawie, ale czy naprawdę każdy tego potrzebuje?

Źródło aktualizacji: Neowin

AKTUALIZACJA 31.01.2023

Kontynuowany jest temat SI w systemie Windows 12. AMD zdradziło, że jej zastosowanie będzie wymagało procesorów obsługujących właściwe sztucznej inteligencji procesy. Prace nad nimi podobno już trwają. Panos Panay w trakcie targów CES 2023 zaznaczył, że potrzebny będzie wyraźny rozdział między chmurami a SI, co pozwoli na dostarczenie użytkownikom najlepszych doświadczeń. I co więcej - Microsoft już działa nad tym od jakiegoś czasu. Co to konkretnie oznacza? W chwili obecnej trudno powiedzieć, ale podejrzewam, że sztuczna inteligencja w Windows 12 ma sprawować się również dobrze offline, jak i online.

AKTUALIZACJA 09.02.2023

Microsoft zintegrował wyszukiwarkę Bing ze sztuczną inteligencją. Plany producenta pozwalają nam na rozważanie kilku opcji jej wykorzystania w Windows 12. Prezentujemy je w tym tekście.

AKTUALIZACJA 10.02.2023

Microsoft ogłosił, że w celu zwiększenia bezpieczeństwa nowego systemu wycofa Microsoft Support Diagnostic Tool (MSDT), nazwane po polsku Narzędzie diagnostyczne Pomocy technicznej Microsoft. Dlaczego? Otóż przez lata zdolni cyberwłamywacze wykorzystywali jego luki do przeprowadzania zdalnych ataków. Pomimo łatania narzędzia przez Microsoft stan ten nie uległ zmianie. MSDT będzie wycofywane stopniowo. Czy zastąpi je inne narzędzie? Zapewne, może nawet wspierane przez SI.

AKTUALIZACJA 03.03.2023

W sieci pojawiła się ciekawa informacja związana z linią Intel Meteor Lake-S. Są to procesory 14. generacji, które mają pojawić się w drugiej połowie 2024 roku. Na liście modeli znajdują się wspierane systemy operacyjne i możemy zobaczyć wśród nich również Windows 12. Jest to kolejny dowód na to, że Microsoft pracuje nad nowym systemem i możemy spodziewać się go na przełomie lat 2024/2025.

AKTUALIZACJA 07.03.2023

Microsoft wprowadził nowy, czwarty kanał dla uczestników programu Windows Insider. Nazwany zostałCanary i mają być w nim umieszczone mocno eksperymentalne wersje systemu. Jak się podejrzewa, został on stworzony specjalnie w celu wypuszczania wczesnych wersji Windows 12. Może to również oznaczać, że pojawią się one już w pierwszej połowie 2023 roku.

AKTUALIZACJA 16.03.2023

Osoby, które korzystają z nowego kanału w programie Windows Insider, mogą złożyć prośbę o... darmowy pendrive o pojemności 8 GB. Jest to niezbędne, aby dokonywać czystej instalacji kolejnych buildów Windows. Ilość dostępnych pendrive'ów jest mocno ograniczona, a osobom, które załapały się na darmowe, będą one dostarczone w terminie od 6 do 8 tygodni od momentu zgłoszenia. Równocześnie poinformowano, że w kanale Canary pojawią się buildy od 25000 wzwyż.

Co to oznacza? Czysta instalacja, wydzielone buildy - prawdopodobnie mamy tu do czynienia z wprowadzeniem bardzo wczesnych wersji Windows 12.

AKTUALIZACJA 24.03.2023

W najnowszym buildzie na kanale Dev zauważony, że w opcjach pojawiły się funkcje Cloud PC, czyli możliwość uruchamiania środowiska Windows w chmurze. Zgadza się to z zapowiedziami dotyczącymi wsparcia nowej edycji "okienek" przez sztuczną inteligencję. Teoretycznie ma poprawić to doświadczenie użytkowników oraz przyśpieszyć szereg procesów.

Fot.: Neowin

AKTUALIZACJA 29.03.2023

W sieci pojawiły się trzy nowe terminy powiązane z Windows 12: CorePC, "state separation" oraz Hudson Valley. Co oznaczają? Pierwsze dwa są ze sobą ściśle powiązane.

CorePC dzieli sam kod systemu tak, aby system miał charakter modułowy, co umożliwi łatwiejsze i szybsze implementowanie zmian oraz umożliwi instalację na Chromebookach i budżetowych maszynach. Zarazem pozwoli na znacznie szybsze wprowadzanie aktualizacji. Core PC ma korzystać ze state separation - to rozwiązanie dzieli system operacyjny na kilka partycji. Nie jest jednak jeszcze wiadome, czy będą one dostępne dla użytkownika. Takie rozbicie pozwoli na oddzielne wprowadzenie zmian na każdej z nich.

A czym jest Hudson Valley? To nazwa robocza dla Windows 12. Mamy tu analogię do Windows 11, którego nazwą kodową jest Sun Valley. Jednak czy tak będzie na pewno? Zobaczymy w najbliższych miesiącach.

AKTUALIZACJA 14.04.2023

Sztuczna inteligencja na pewno pojawi się w Windows 12. Microsoft zapewne zastosuje w niej własną wersję Chat-GPT, który już używany jest w wyszukiwarce Bing. Być może pojawi się także automatyczny generator grafik, wprowadzony niedawno w przeglądarce Edge. Sprawa jest cały czas rozwojowa, a ponieważ Microsoft w ten czy inny sposób lubi zaskakiwać, na pewno możemy oczekiwań nieoczekiwanego. W miarę pojawiania się kolejnych informacji będziemy je prezentować.

AKTUALIZACJA 26.05.2023

Zaprezentowany w Windows 11 Copilot to sztuczna inteligencja, która z dużym prawdopodobieństwem pojawi się także w Windows 12. Jej zalety prezentujemy w osobnym artykule.

AKTUALIZACJA 03.06.2023

W Windows 12 na pewno zostanie usunięta Corana. Microsoft uznał, że jest ona porażką i zdecydował o zaprzestaniu jakichkolwiek prac nad nią, aczkolwiek pozostanie ona w niektórych edycjach komunikatora Teams. Jest to zapewne związane z wprowadzeniem Copliota, ale być może pojawi się całkiem inny wirtualny asystent.