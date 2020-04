Windows 3.1 - system, który wyniósł Microsoft na szczyt, zadebiutował dokładnie 28 lat temu

Dokładnie 28 lat temu - 6 kwietnia, 1992 roku Microsoft wydał system operacyjny Windows 3.1, czyli protoplastę najpopularniejszego obecnie systemu na PC.

Z perspektywy czasu, śmiało możemy stwierdzić, że rok 1992 był pod wieloma względami przełomowy. Zadebiutował wówczas Wolfenstein 3D, często nazywany "ojcem wszystkich FPS-ów", swoją premierę miała także (pod wieloma względami) rewolucyjna produkcja Midway Games, czyli Mortal Kombat. Warto dodać, że to właśnie m.in. dyskusja na temat tej gry sprawiła, że powstały takie organizacje jak ESRB (Entertainment Software Rating Board) czy (znacznie później) PEGI (Pan European Game Information), które zajmują się m.in. ocenianiem zawartości gier komputerowych. Będąc już przy wielkich premierach, to warto dodać, że do polskich kin trafiły wówczas takie przeboje, jak Terminator 2: Dzień Sądu, czy Kevin sam w domu.

W tym natłoku, łatwo można było przegapić debiut systemu operacyjnego Windows 3.1. Jednak zmiany w nowej wersji oprogramowania Microsoftu były na tyle rewolucyjne, że w znaczącym stopniu przyczyniły się one do popularyzacji "okienek" na całym świecie.

Windows 3.1 wprowadził m.in.: rozszerzenia multimedialne, umożliwiające obsługę: kart dźwiękowych, MIDI, CD Audio oraz monitorów Super VGA (800 x 600 pikseli). Zadbano również o wsparcie dla modemów o prędkości pobierania danych do 9600 bps. W ręce użytkowników Windowsa 3.1 oddano także możliwość wyświetlania skalowalnych czcionek typu TrueType oraz udoskonaloną technologię OLE (Object Linking and Embedding), który pozwalał użytkownikom na wycinanie i wklejanie między aplikacjami. Nie bez znaczenia dla sukcesu Windows 3.1 było również porzucenie pracy w trybie rzeczywistym, a co za tym idzie, wsparcia dla starszych procesorów firmy Intel (jak choćby Intel 8086).

Z perspektywy polskiego użytkownika, Windows 3.1 był przełomowy pod jeszcze jednym względem. Otóż wydany 28 lat temu system operacyjny był pierwszym, autorstwa Microsoftu, który był dostępny całkowicie w języku polskim i to z pełną obsługą polskich znaków.

W dniu swojej premiery Windows 3.1 kosztował niemało, bo aż 149 dolarów. Nie przeszkodziło to jednak oprogramowaniu Microsoftu trafić do blisko 3 milionów użytkowników, w zaledwie dwa miesiące od dnia debiutu. Dla niewielkiego wówczas przedsiębiorstwa, była to przysłowiowa trampolina do sukcesu. Kolejna wersja Windowsa - 95, podążała drogą 3.1 i sprawiła, że firmę założoną przez Billa Gatesa i Paula Allena nazywamy dziś "gigantem z Redmond".

My natomiast, jesteśmy obecnie w przededniu dwóch wielkich aktualizacji do dominującego obecnie na rynku Windowsa 10.

źródło: computerhistory.org