Windows 365 - nowy sposób na Windows 11 na dowolnym PC

Windows 11 wyślę na emeryturę klasyczne licencje na system operacyjny. Oprogramowanie udostępniane będzie jak usługa Office 365. Ile zapłacimy za subskrypcję na Windowsa 11?

To może być jedna z większych zmian, które szykuje dla nas firma Microsoft z okazji wprowadzenia na rynek Windowsa 11.

Windows 365 Źródło: gsmarena.com

W środę - 14 lipca 2021 roku firma Microsoft zaprezentowała nową usługę, która rozprowadzana będzie na zasadach subskrypcji. Mowa o Windows 365 - odpowiedniku pakietu Office 365 dla systemu operacyjnego Windows 11.

Zobacz również:

Jest to pierwsza subskrypcja Microsoftu, która pozwala użytkownikom zalogować się do dedykowanej dla nich wirtualnej maszyny z preinstalowany systemem operacyjnym Windows 11 z dowolnego miejsca na ziemi. Jedynym wymaganiem jest posiadanie urządzenia z dostępem do internetu.

Według Microsoftu usługa ta pozwoli dużym firmom i organizacjom dodatkowo zadbać o bezpieczeństwo swoich pracowników zdalnych, ponieważ będą oni mogli korzystać z systemu operacyjnego na poziomie przedsiębiorstwa, a całość oferować będzie wszystkie zasady bezpieczeństwa skonfigurowane w danej organizacji.

Windows 11 I Office 365 Źródło: gsmarena.com

Windows w chmurze jest naturalną ewolucją dostępnych już rozwiązań. Prace nad tą usługą przyśpieszył wybuch pandemii COVID-19, który sprawił, że zmieniły się preferencje oraz wymagania pracowników zdalnych.

Początkowo Microsoft udostępni usługę Windows 365 jedynie dla firm i przedsiębiorstw, które aktualnie korzystają z usług Microsoft. Od 2 sierpnia dostępne będą pakiety Windows 365 Business oraz Windows 365 Enterprise. Ceny zależeć będą od wielkości pamięci masowej wykorzystywanej przez użytkownika.

Aktualne ceny w sklepach Acer Veriton M680G i5-650 2x3.2GHz 8GB 240GB SSD Windows 10 Home PL 599 zł

Źródło: gsmarena.com