Windows 365 - zainteresowanie tak duże, że serwery nie wyrobiły

Microsoft zaczął od wczoraj udostępniać Windows 365, ale nie był przygotowany na tak duże zainteresowanie. W chwili obecnej nie można skorzystać z darmowej wersji próbnej.

Windows 365 jest dostępny w trzech planach abonamentowych - Basic, Standard i Premium, a cena najtańszego to 28,20 euro. Jednak przed wykupieniem subskrypcji można przetestować wybrany plan całkowicie za darmo przez dwa miesiące. To znaczy - można było przez jeden dzień.

Jak czytamy dzisiaj na stronie Microsoftu: "Z powodu bezprecedensowego zapotrzebowania aktualnie wstrzymujemy nowe subskrypcje próbne. Zarejestruj się, aby otrzymać powiadomienie o wznowieniu subskrypcji próbnych". Powód? Wszystkie przygotowane do obsługi systemu w chmurze serwery są pełne i nie ma gdzie umieszczać nowych chętnych do testów. Scott Manchester, dyrektor działu odpowiedzialnego za rozwój Windows 365, poinformował, że opcja testowa zostaje wstrzymana do czasu zapewnienia wystarczającej ilości serwerów dla wszystkich.

Jeśli chcesz więc sprawdzić za darmo, jak działa Windows 365, musisz uzbroić się w cierpliwość.

