Windows 7 2021 - najlepsze cechy Win7 i Win11 w jednym systemie

A gdyby tak Microsoft nie zrezygnował nigdy z Windows 7, a rozwijał go o cechy właściwe dla Windows 8.1, a następnie 10? Już wiemy, jakby to wyglądało.

Niestety, jest to tylko koncepcja, którą stworzył Hacker34 - człowiek, który pokazał nam w ubiegłym roku Windows 7 Edition 2020 oraz Windows 11 we własnej wersji. Muszę przyznać, że obie koncepcje są świetne i aż żal, że Hacker34 nie pracuje w Microsofcie na decyzyjnym stanowisku. Jego nowy materiał prezentuje nam, jak wyglądałby Windows 7, gdyby wyewoluował do zapowiadanego Windows 11.

Jak podaje twórca materiału, byłyby to najlepiej wyglądający, najwydajniejszy i najbardziej bezpieczny system z rodziny Windows. Fluent spotyka tu Aero i mamy cieszący oko interfejs. Ponadto poajwia się możliwość otwierania kart w Eksploatorze Plików - czyli coś, czego domagają się od lat użytkownicy, a Microsoft... od lat to ignoruje. Jest tu miejsce na widżety, szybkie ustawienia i ogólnie wszystkie wygodne rozwiązania. Hacker34 podaje także, że system działałby na sprzęcie, który nie spełnia wymagań Windows 11, a nawet Windows 10! A wygląda to w ten sposób:

