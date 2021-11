Windows 7: Google zakończy wsparcie tak jak Microsoft

Największe firmy na rynku IT skończą wsparcie dla legendarnego systemu tego samego dnia. Czyli kiedy?

Wsparcie dla Windows 7 zostało przez Microsoft zakończone 15 stycznia 2020 roku. Firmy, które wykupiły ESU (przedłużone wsparcie) mogą cieszyć się nim jeszcze do 15 stycznie 2023 roku. Po tym koniec - Microsoft nie będzie już dostarczać nowych łatek oraz zabezpieczeń dla tego systemu. Teraz również Google zadeklarowało, że jego sztandarowa przeglądarka Chrome nie będzie obsługiwała Windows 7. Tak więc firmom używającym tego systemu zostaje jeszcze sporo czasu na przejście na Windows 10 lub Windows 11.

Nie jest jasne, jak do 2023 roku Google ma zamiar wspierać Chrome - wydaje się jednak, że wsparcie ograniczy się do samych łatek związanych z bezpieczeństwem, bez wprowadzania nowych funkcji. A co z innymi przeglądarkami? Ze strony Mozilli, Opery czy Brave nie padły póki co żadne deklaracje, ale większość producentów tworzy nowe wersje swoich produktów dostosowane do Windows 10 i 11, bez oglądania się na starsze systemy operacyjne.

Źródło: WindowsCentral, MS PowerUser