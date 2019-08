Windows 7: Microsoft oferuje darmowe wsparcie dla biznesu

Microsoft oferuje darmowe wsparcie Windows 7 Extended Security Updates dla użytkowników biznesowych, mających subskrypcje Windows 10 Enterprise E5, Microsoft 365 E5 lubz Microsoft 365 E5 Security.

Microsoft oferuje im darmowe, dodatkowe wsparcie za darmo - przez pierwszy rok od momentu zakończenia oficjalnego dla zwykłych użytkowników Windows 7. Jak napisano w mailu od producenta:

"Posiadacze umów Enterprise Agreement oraz Enterprise Agreement Subscription (EA i EAS) z aktywną subskrypcją Windows 10 Enterprise E5, Microsoft 365 E5 lub Microsoft 365 E5 Security będą otrzymywać przez rok poprawki bezpieczeństwa - Windows 7 Extended Security Updates".

Warto przypomnieć, że Windows 10 Enterprise E5 oraz Microsoft 365 E5 to bardzo ważne elementy budżetu firmy. Windows 7 Extended Security Updates (ESU) zostało po raz pierwszy przedstawione we wrześniu ub. roku i było początkowo dedykowane tylko dla tych firm, które nie mają możliwości przeniesienia swoich maszyn na Windows 10 przed 14 stycznia 2020, kiedy to skończy się wsparcie dla Windows 7. Każda maszyna otrzyma aktualizację, ale za każdą będzie trzeba zapłacić osobno, więc ile maszyn - tyle razy płacimy. Zapowiedziane łatki bezpieczeństwa będą obejmować wszystkie znane luki, pozwalając na bezpieczne używanie "siódemki". Teraz pierwszy rok będzie bezpłatny, a opłaty w kolejnych pokazuje poniższy cennik:

Wsparcie dla Windows 7 skończy się ostatecznie w styczniu 2023 roku. Zauważmy, że im dalej od 2020 roku, tym większe opłaty. Obecna promocja, przewidująca darmowy pierwszy rok, trwa do 31 grudnia - do tego czasu firmy mogą zgłaszać chęć przystąpienia do ESU. Jest jednak pewien haczyk - kwalifikują się do programu tylko firmy, które będą miały aktywne subskrypcje przez cały okres przedłużonej gwarancji.