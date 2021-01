Windows 7 i Windows 8.1 - styczniowy Patch Tuesday

Drugi wtorek miesiąca to tradycyjny Patch Tuesday. W przypadku Windows 7 otrzymają je tylko te firmy, które mają wykupiony abonament na przedłużenie wsparcia.

Windows 7 wciąż mocno trzyma się na rynku, a wiele firm zdecydowało się na wykupienie płatnego wsparcia, które umożliwia otrzymywanie poprawek do 2023 roku. To właśnie one mogą skorzystać z nowego pakietu poprawek. W przypadku Windows 8.1 otrzymuje je każdy użytkownik, niezależnie od tego, czy jest biznesowym czy zwykłym. Poprawki pobierane są automatycznie, można także ściągnąć je z Windows Catalog - nazwanego po polsku "Wykaz usługi Microsoft Update".

Dla Windows 8.1 przewidziano pakiet poprawek oznaczony jako KB4598285, dla użytkowników Windows 7 - KB4598279. W obu przypadkach zmiany są takie same:

likwidacja podatności w Printer Remote Procedure Call (RPC)

likwidacja podatności serwerów HTTPS w intranecie

poprawka bezpieczeństwa dla Windows App Platform and Frameworks, Windows Graphics, Windows Media, Windows Fundamentals, Windows Cryptography oraz Windows Virtualization

Oczywiście zalecane jest jak najszybsze pobranie poprawek, które znacznie zwiększają bezpieczeństwo codziennego korzystania z systemów Windows.

Źródło: Neowin

Zdjęcie: Ono Kosukii/Pexels