Windows 7 i Windows Server 2008 - co zawiera ostatnia aktualizacja?

Wczoraj Microsoft zaczął udostępniać ostatnią aktualizację dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008. Co zawiera?

Windows 7 oraz Windows Server 2008 przechodzą do historii. Na zakończenie ich długiej podróży ukazały się dwie aktualizacje - miesięczna, oznaczona numerem KB4534310 oraz gromadząca wszystkie poprawki bezpieczeństwa - KB4534314. Dla obydwu systemów są one takie same, a zawierają poprawki zabezpieczeń dla komponentów Microsoft Scripting Engine, Windows Input and Composition, Windows Storage and Filesystems oraz Windows Server. Wraz z nimi pojawia się również mechanizm, który będzie z pewnością irytować większość użytkowników - sprawia on, że zostaje wyświetlone okienko zawierające ostrzeżenie o ryzyku związanym z używaniem systemu Windows 7. I to jedyna nowość, którą na koniec cyklu życia "siódemki" przygotował Microsoft.

Oprócz dwóch wymienionych systemów aktualizacje otrzymały także Windows 8.1, Windows Server 2012 i Windows 10.