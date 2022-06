Windows 7 - jak wciąż używać i mieć się dobrze?

Mamy już Windows 11, ale niektórzy ludzie wciąż stanęli na Windows 7 i nie widzą powodów, aby to zmieniać. Podpowiadamy im, jak zadbać o maszynę z leciwym już systemem.

Windows 7 przestał być wspierany przez Microsoft 14 stycznia 2020 roku. Firmy, które wykupiły rozszerzone wsparcie, mogą korzystać z aktualizacji jeszcze do 2023 roku, a potem i one będą musiały coś zmienić. A jak podają ostatnie szacunki, obecnie na świecie działa pod jego kontrolą jeszcze ok. 400 mln urządzeń. Jak zapewnić im bezpieczeństwo?

Antywirus to podstawa

Aby uchronić system przed zagrożeniami, musisz mieć porządne oprogramowanie antywirusowe. Kilku producentów zadeklarowało, że ich rozwiązania obejmą ochroną Windows 7. Są to Avast, Bitdefender, Quickheal oraz ESET. Nie wybieraj jednak darmowych rozwiązań, a płatne edycje, które mają znacznie wyższy poziom ochrony oraz bardziej zaawansowane funkcje. To powinno zapewnić Ci bezpieczeństwo podczas korzystania z "siódemki".

Korzystaj z firewalla i białej listy

Włącz (o ile jeszcze nie jest to zrobione) firewall w systemie. Używaj białej listy - dodaj do niej programy, które znasz i którym ufasz. Da Ci to pewność, że żaden inny nie uruchomi się bez Twojej zgody. Tak samo postąp z dostępem do sieci - wybierz łączenie się z nią tylko zaufanych programów i usług.

Usuń niepotrzebne/nieznane oprogramowanie

Jeśli używasz Windows 7, usuń oprogramowanie, którego nie potrzebujesz lub które pochodzi z nieznanych źródeł. W obydwu przypadkach może mieć luki doskonale znane cyberprzestępcom, którzy mogą wykorzystać je do przejęcia Twojej maszyny. Po usunięciu każdego zrestartuj system, możesz także użyć aplikacji do czyszczenia, aby upewnić się, że dogłębnie zlikwidowano wszystkie po nich ślady. Dbaj także o aktualizowanie oprogramowania na bieżąco.

Używaj menadżera haseł oraz uwierzytelniania dwuskładnikowego

Najlepszy menedżer haseł to Twój mózg, ale ma to do siebie, że często potrafi zawodzić. Dlatego warto korzystać z bezpiecznego oprogramowania i tworzyć silne, unikalne hasła, do których będziesz mieć w każdej chwili dostęp. Jakiego? Tutaj polecamy nasz ranking "Najlepsze menadżery haseł 2022". A tam, gdzie to możliwe, włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe, które da Ci kolejną warstwę ochrony.

Używaj rozwijanej przeglądarki

Korzystaj z nowych wydań Chrome i Edge. Nie tylko będziesz na bieżąco, ale również masz pewność otrzymywania regularnie wydawanych łatek.

Upewnij się, że masz wszystkie service packi

Nowych service packów nie ma się już co spodziewać, jednak warto mieć pewność, że ma się wszystkie wydane. To kolejny sposób na zwiększenie poziomu ochrony systemu.

Edukacja na temat zagrożeń

Uaktualnij swoją wiedzę na temat malware, scamu, ransomware i innych niezbyt przyjemnych rzeczy, którymi szkodzą cyberprzestępcy. Dzięki temu unikniesz pułapek i zagrożeń.

Nie używaj internetu, jeśli nie musisz

To już ostateczność - jeśli chcesz mieć absolutną pewność, że nic nie zaszkodzi Twojej maszynie, nie korzystaj z sieci. Wbrew pozorom, może mieć to miejsce w wielu sytuacjach - na przykład gdy korzystasz tylko z edytora tekstu czy masz zainstalowane swoje ulubione gry offline. Jeśli jednak sieć jest Ci potrzebna, jeszcze jedna warstwa ochrony to VPN.

Jeśli to jednak za mało, cóż - nie pozostaje nic innego, niż zmienić Windowsa na nową wersję. Wciąż jeszcze działa mechanizm bezpłatnej aktualizacji do Windows 10 - może skorzystasz z okazji?

