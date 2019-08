Windows 7 - jakie są alternatywy?

Nie chcesz przenosić się w Windows 7 na Windows 10? Zobacz, jakie są alternatywy.

Windows 7 przestanie być wspierany 14 stycznia 2020. W tym dniu Microsoft dostarczy ostatnią aktualizację bezpieczeństwa dla systemu i... tyle. A co ma robić użytkownik, który przyzwyczaił się do "siódemki" tak mocno, że nie wyobraża sobie przejścia na Windows 10? Takich osób jest mnóstwo - w sierpniu 2019 roku, na pięć miesięcy przez zakończeniem wsparcia, korzysta z niego 36% spośród wszystkich użytkowników systemów Windows (dane za Net Applications). Jak dotąd tylko 55,2% przeniosło się na Windows 10 - a mijają już cztery lata od jego debiutu.

Ludzie trzymają się Windows 7 nie tylko z przyzwyczajenia, ale również dlatego, że czują się na nim bardziej produktywni. System po prostu działa. Od Windows 10 odstraszają ich aktualizacje zajmujące czas i nie zawsze spełniające swoje zadanie. Co zatem robić, jeśli nie chce się przechodzić na "dziesiątkę"? No cóż, zawsze można pozostać przy Windows 7 i ryzykować lub też płacić ok. 300 dolarów za rok przedłużonego wsparcia (Windows 7 Extended Security Updates). Jest to możliwe tylko do stycznia 2023 roku, ale tylko dla użytkowników edycji Windows 7 Professional i Windows 7 Enterprise. Przy ESU można korzystać nadal z Office 365 ProPlus. Wsparcie dla Office 2010 zakończy się natomiast 13 października 2020 i nie ma żadnej opcji przedłużenia - Microsoft preferuje przechodzenie użytkowników na Office 365. Ostatnią "prawdziwie desktopową" wersją pakietu będzie Office 2019

Jakie zatem mamy alternatywy dla Windows 7? No cóż, trzeba po prostu zostawić ten system (jak niegdyś XP), choć jest to bardzo smutna myśl. Jeśli pracujesz online, każdy inny system operacyjny będzie doskonale się do tego nadawać - wystarczy tylko przeglądarka. Szkoda Ci Office? Microsoft i tak nie chce, żebyś używał go na komputerze, ale w sieci, dlatego oferuje Ci software-as-a-service (SaaS), czyli Office 365. Działa na każdym systemie, a potrzebujesz do pracy przeglądarki Firefox, Safari lub Edge, obojętnie, czy masz macOS, Windows czy Safari. Jeśli chodzi o systemy, możesz spróbować Chromebooka lub Maca. MacOS znacznie różni się od Windows 7 i - co tu ukrywać - jest dość drogi. Jednak wielu posiadaczy podkreśla, że znacznie lepiej nadaje się do pracy i jest to zakup warto rozważenia. Cóż, są argumenty za i przeciw, w które nie będziemy teraz wnikać, ale z pewnością należy zaliczyć macOS do alternatyw systemu Microsoftu. Nie chcesz płacić? Spróbuj przesiąść się na Linux. Jest wiele dystrybucji - polecamy Linux Mint. Szybki, wydajny i bezpieczny. Ma także wiele zaawansowanych funkcji, dlatego poczujesz się jak w domu. Zmiana może być przyjemniejsza, niż się spodziewasz!

Jeśli jednak myślisz o systemie pod kątem pracy firmowej, wówczas polecamy raczej Red Hat Enterprise Linux Workstation lub Ubuntu. Możesz używać każdego Linuxa wraz ze swoim istniejącym Active Directory, co jest dużą zaletą.