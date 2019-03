Windows 7: liczba użytkowników... wzrosła

Microsoft ucina wsparcie, zachęca do korzystania z Windows 10, a tymczasem liczba użytkowników Windows 7 wzrosła, a Windows 10... spadła!

Microsoft ma poważne powody do rozmyślań. Ludzie preferują przestarzały Internet Explorer zamiast Edge (zobacz, jakie były zmiany na rynku przeglądarek w lutym 2019), a także stawiają Windows 7 nad Windows 10. Na początku marca 2019 ilość użytkowników najnowszego systemu operacyjnego jest najniższa od dokładnie 12 miesięcy, co stawia na głowie wszelkie wyobrażenia na temat migracji i preferencji użytkowników.

Windows 7 miał co prawda swoje słabe momenty - liczba jego użytkowników spadła gwałtownie pod koniec 2018 roku - ale w lutym nie tylko nie było spadku, ale nastąpił wzrost zainteresowania tym systemem i wszystko wskazuje na to, że jeszcze długo nie odejdzie na informatyczną emeryturę. Ze wszystkich systemów Windows korzysta ponad 87% komputerów na świecie (resztę dzielą między siebie macOS, Linux i Chrome OS). Net Applications podaje, że Windows 10 stracił 0,6% i ma obecnie 40,3% rynku komputerów osobistych. A tymczasem Windows 7 zyskał 1,2% użytkowników i ma 38,4% użytkowników PC oraz 43,9% używających Windowsów. Na tym nie koniec zaskoczeń. Windows XP wciąż się trzyma! I zyskał 0,6%, co oznacza, że korzysta z niego 3,8% komputerów Windowsowych!

Mamy tu małe zamieszanie. Windows 10 miał rosnąć w siłę - nie rośnie. Windows 7 i Windows XP miały zanikać - nie zanikają. Ostatnio taki dziwny wynik miał miejsce w marcu 2018, kiedy Windows 10 stracił 0,8%, Windows 7 zyskał 1,8%, a udział XP wzrósł o 0,8%. Ale to był wyjątek - kolejnego miesiąca powrócił standardowy schemat powolnego wzrostu 10 i spadku 7 oraz XP. Mimo tego spodziewamy się, że w listopadzie Windows 10 przekroczy 50%, a im bliżej stycznia 2020, kiedy to skończy się oficjalne wsparcie dla Windows 7, jego udział będzie spadać coraz szybciej.

Podsumowując, aktualnie udział systemów operacyjny na globalnym rynku prezentuje się następująco: