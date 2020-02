Windows 7: płatne wsparcie wymaga instalacji dodatkowego pakietu

Microsoft zaskoczył adminów IT, korzystających z przedłużonego wsparcia dla Windows 7. Aby mogli wprowadzać kolejne poprawki dla systemu, muszą zainstalować najpierw specjalny pakiet.

Microsoft oferuje przedłużone, płatne wsparcie dla systemu Windows 7 - ESU. Jak się jednak okazuje, zanim będzie można pobierać poprawki, należy najpierw zainstalować specjalny pakiet, oznaczony numerem KB4538483. Jego oficjalna nazwa to "Extended Security Updates Licensing Preparation Package". Należy go pobrać i zainstalować ręcznie z katalogu Microsoft Update. Pakiet to specjalna platforma do zarządzania łatkami, która nie jest dostarczana automatycznie poprzez usługę Windows Update. Administratorzy IT, mający pod sobą kilkanaście-kilkadziesiąt maszyn z Windows 7 są bardzo odlegli od zachwytu - łagodnie mówiąc. Rozwiązanie to oznacza, że należy pobrać pakiet, zainstalować go, ponownie uruchomić maszynę, wykonać skan w poszukiwaniu aktualizacji, a gdy takie są - zainstalować je i ponownie wykonać restart urządzenia. I tak tyle razy, ile maszyn pod kontrolą.

A warto dodać, że pierwsza aktualizacja dla subskrybentów ESU pojawiła się 11 lutego - nie zawiera łatek bezpieczeństwa, a same poprawki związane z funkcjonalnością. Wracając do samych adminów - Microsoft nie przesłał żadnych informacji o konieczności instalacji KB4538483 przed wprowadzeniem łatek, dlatego z pewnością wielu z nich zdziwiło się, gdy pobrali aktualizację i nie mogli jej zainstalować - z braku wspomnianego pakietu. Podsumowując - Microsoft mocno namieszał, a w dodatku na oficjalne pytania na temat Extended Security Updates Licensing Preparation Package odpowiada, że jest to chwilowe zamieszanie po to, aby potem było łatwiej. Cóż...