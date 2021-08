Windows 7 wciąż trzyma się mocno wśród graczy

Chociaż Windows 7 przeszedł do historii już jakiś czas temu, okazuje się, że gracze nadal lubią ten system. A przynajmniej ci korzystający z platformy Steam.

Raz na miesiąc platforma Steam publikuje wyniki ankiety dotyczącej sprzętu i oprogramowania. Pokazuje ona, z jakich podzespołów i systemów korzystają gracze. Czasem jej wyniki są bardzo ciekawe. Na przykład widzimy, że 92,90% użytkowników korzysta z 64-bitowej wersji Windows 10, co jest spadkiem o 0.65% w stosunku do czerwca. Na drugim miejscu mamy Windows 7 (64-bit) z wynikiem 5,68% i tu z kolei widzimy wzrost o 0,63%. Trzecią pozycję zajmuje Windows 8.1 (również edycja 64-bit) - 0,92%. Z Windows 7 w edycji 32-bit korzysta zaledwie 0,26%.

W wynikach dotyczących kart graficznych mamy dominację układów GeForce sprzed dwóch generacji - GTX 1060 oraz GTX 1050 Ti. Co ciekawe, pierwsza karta z obecnej generacji - RTX 3070 - znajduje się dopiero na czternastym miejscu. Procesory to domena Intela (łącznie 70,82%). Co mówią nam wyniki dotyczące Windows 7? Otóż podobnie jak w przypadku udziału w globalnym rynku systemów operacyjnych, tak i wśród graczy system ten nie chce odejść w zapomnienie. Może to dziwić, ponieważ większość nowych gier nie ma dla niego wsparcia. Ale gdy połączymy go z używaniem starszych kart graficznych, można powiedzieć, że pewna część graczy nie garnie się ani do nowego sprzętu gamingowego, ani do najnowszych produkcji.

Zobacz również:

Źródło: Steam