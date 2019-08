Windows 7 zdecydowanie traci użytkowników

Windows 7 trzymał się przez miesiące bardzo dobrze, ale już widać, że zaczyna tracić użytkowników.

Serwis Net Applications podał comiesięczne podsumowanie udziału systemów operacyjnych na globalnym rynku. Systemy z rodziny Windows zdecydowanie dominują - pod ich kontrolą pracuje 88,5% komputerów i laptopów na świecie. Windows 7, który od miesięcy trzymał się bardzo mocno, utracił w czerwcu aż 3,6% użytkowników i aktualnie jego udział w rynku wynosi 31,8%. W samej rodzinie Windows jest to 36% - najmniej od 2011 roku. Tymczasem Windows 10 zyskał 3,1% i w tej chwili jego udział w rynku wynosi 31,8%, a wśród rodziny - 55,2%. Przekładając na liczbę maszyn, Windows 7 działa na 61 milionach, a Windows 10 pojawił na 51 milionach. Dlaczego takie skoki i spadki? Nie jest to do końca jasne, choć jedną z przyczyn może być zbliżający się koniec wsparcia dla "siódemki". W kolejnych miesiącach powinno być podobnie., a jeszcze niedawno analitycy prognozowali, że Windows 7 będzie mieć 30% rynku w styczniu 2020, czyli czasie, gdy zostanie zakończone jego wsparcie przez Microsoft. Teraz przewiduje się, że w tym właśnie miesiącu Windows 10 osiągnie ok. 62% rynku, a w styczniu 2021 Windows 7 i Windows 10 będą mieć odpowiednio 20 i 76%. Jeśli Windows 7 powtórzy historię XP, jego znikanie z rynku powinno przebiegać tak, jak pokazano to w poniższej tabelce.

A co z innymi? Dalej mamy Windows 8 i Windows 8.1 - straciły 0,2% i mają udział na rynku wynoszący 4,8% (5,4% pomiędzy Windowsami), zaś Windows XP, który ostatnio dostał łatkę - pomimo braku od pięciu lat wsparcia - stracił 0,2% i zakończył miesiąc z wynikiem 2,2% udziału na rynku, a wśród Windowsów jest używany na 2,5% maszyn. Zarówno XP, jak i Windows 8 oraz 8.1 wyprzedza MacOS, mający udział w rynku wynoszący 9,2% (spadek o 0,1%), a za wszystkimi znajduje się Linux, który w czerwcu pozyskał 0,2% rynku, ale jego udział ogólny jest niższy nawet od XP - wynosi 2,1%. Na szarym końcu znajduje się Chrome OS, którego udział się nie zmienił i nadal wynosi 0,4%.

A jeśli kogoś zastanawia, co z Windows Vista, odpowiedź jest prosta - praktycznie już nikt nie używa tego systemu. 12,5 roku po swoim debiucie jest obecny na około... 0,2% maszyn na świecie.