Windows 7 - znaleziono krytyczny bug

Brian Krebs, specjalista ds. bezpieczeństwa, ogłosił odnalezienie poważnej luki w systemie Windows 7. Czy jest szansa, że Microsoft wypuści do niej łatkę?

Dzisiaj Windows 7 kończy swój cykl życia. W tym samym momencie Krebs znajduje lukę w crypt32.dll, która umożliwia podrobienie certyfikatów i funkcji szyfrowanych wiadomości w CryptoAPI. Pozwala ona na umieszczenie w systemie szkodnika malware pod postacią w pełni legalnej aplikacji. Przypomnijmy, że dzisiaj użytkownicy systemu otrzymają ostatnią łatkę bezpieczeństwa - a ponieważ luka została wykryta tego samego dnia, z pewnością nie ma w pakiecie przeznaczonej dla niej łatki.

Krebs ostrzega również, że ludzie powinni uważać, instalując ostatni pakiet zabezpieczeń dla Windows 7. Czyżby sugerował, że Microsoft specjalnie pozostawi luki, aby używanie systemu było niebezpieczne i zmuszając w ten sposób użytkowników do przejścia na Windows 10? Cóż, takie teorie spiskowe już się pojawiły. Jednak jeśli informacja o luce się potwierdzi, będzie to oznaczało narażenie na niebezpieczeństwo milionów użytkowników Win7. Tym bardziej, że zazwyczaj informację o istnieniu krytycznej luki podaje się po jej załataniu. Tutaj mamy odwrotnie - najpierw została podana informacja o luce, co tylko zachęca hakerów do próby jej wykorzystania. A to bardzo niedobra sytuacja.