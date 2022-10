Windows 8 - zobacz, jak mógł wyglądać

Steven Sinofsky, który był jednym z dyrektorów działu rozwoju Windows w Microsofcie, podzielił się ze światem zrzutami ekranu, pokazującymi, jak mógł prezentować się następca Windows 7. To właśnie one zostały zaprezentowane podczas finałowego spotkania zespołu odpowiedzialnego za powstanie nowego systemu. Jak już wiemy to z historii, plany te zostały odrzucone. A szkoda, ponieważ to pokazane rozwiązania mogłyby wpłynąć pozytywnie na popularność Windows 8, który uznawany jest za jeden z dwóch najgorszych - obok Visty - systemów od Microsoftu.