Windows - NVIDIA daje nowe sterowniki, użytkownicy się skarżą

Na urządzeniach z systemami Windows 11 oraz Windows 10 pojawiła się możliwość pobrania najnowszych sterowników do kart graficznych NVIDIA. Nie obyło się bez problemów.

Pierwsza wersja zapoznawcza systemu Windows 11 jest dostępna dla testerów z programu Windows Insider już od dłuższego czasu. W związku z tym, zaledwie kilka dni temu, firma Intel udostępniła sterownik dedykowany oprogramowaniu firmy Microsoft. Na tym jednak nie koniec, gdyż dzisiaj pojawiła się kolejna aktualizacja sterowników graficznych dedykowana kartom firmy NVIDIA. Według informacji, jest ona kierowana głównie na urządzenia z systemem Windows 10, ale także tym z Windows 11.

Za pomocą sterownika NVIDIA GeForce Game Ready Driver/Studio Driver o numerze 470, przedstawiamy początek wsparcia dla Microsoft Windows 11. - napisał przedstawiciel NVIDIA na forum.

Zobacz również:

Aktualizacja wydana do kart z linii GeForce ma za zadanie usprawnić działanie systemu oraz poprawić obsługę gier z procesorem RTX, takich jak: Red Dead Redemption 2 i Chernobylite. Poza tym firma dodała również możliwość korzystania z nowych monitorów do gier oraz GeForce Experience Optimal Playable Setting. Niestety, chociaż sterownik NVIDIA 471.41 miał poprawić ogólną obsługę systemu to niestety najwyraźniej tak nie jest. Potwierdzają to raporty pisane przez użytkowników, którzy zgłaszają, że ich urządzenia przełączają się z 10-bitów na 8-bitów.

Jak pobrać sterownik NVIDIA GPU 471.41?

Aby pobrać i zainstalować sterownik, należy uruchomić program GeForce Experience, a następnie kliknąć zakładkę "Sterowniki". Na samej górze powinna pojawić się opcja pobrania najnowszej wersji oprogramowania.

Nie wiesz jaki dysk SSD jest wart uwagi? Sprawdź recenzję Adata XPG S70 1 TB!